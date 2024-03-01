Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов
После сообщений о взрывах в Севастополе и прилегающих районах над бухтой появился дым, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.
Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль
Украинское правительство подает в парламент законопроект о расширении функциональности Государственного аграрного реестра, урегулировав ее отдельным законом.
Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове
В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.
В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории
Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.
Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США
Глава Минфина США заявила, что конфискованные российские активы не могут заменить срочно необходимую американскую помощь Украине, которая была задержана в Конгрессе.
Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш
россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.
Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg
Мягкая погода в начале марта поможет сдержать рост цен на энергоносители в Европе, служа напоминанием о последствиях изменения климата.
По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн
В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.
В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела
Пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящего двухэтажного медицинского учреждения в Константиновке Донецкой области, который пострадал от российских обстрелов.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон
Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.