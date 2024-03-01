Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

В Севастополе во временно оккупированном Крыму зафиксировали дым над бухтой после сообщений о серии взрывов, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском, информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

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"А в Севастополе тем временем дым над бухтой", - говорится в сообщении.

"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", - отмечает телеграм-канал "Крымский ветер".

Указано также, что "есть прилет по военной базе в Гвардейском".

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории