Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  51326 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  100979 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  137337 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  155055 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  143734 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  146434 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  149835 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  165211 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171200 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161288 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

После сообщений о взрывах в Севастополе и прилегающих районах над бухтой появился дым, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.

Война •   •  7711 просмотра
Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Украинское правительство подает в парламент законопроект о расширении функциональности Государственного аграрного реестра, урегулировав ее отдельным законом.

Экономика •   •  8484 просмотра
Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

В Киеве и Харькове правоохранители ликвидировали сеть наркоторговли, которая действовала в 24 подпольных "наркологических кабинетах" и аптеке и реализовала более 10 кг метадона по поддельным рецептам на общую сумму более 5 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  9128 просмотра
Создали 24 "наркологических кабинета": ликвидирована масштабная сеть продажи наркотиков в Киеве и Харькове

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.

Война •   •  10538 просмотра
В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Глава Минфина США заявила, что конфискованные российские активы не могут заменить срочно необходимую американскую помощь Украине, которая была задержана в Конгрессе.

Политика •   •  12554 просмотра
Активы рф не заменят американскую помощь Украине - глава Минфина США

Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.

Война •   •  12042 просмотра
Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg

Мягкая погода в начале марта поможет сдержать рост цен на энергоносители в Европе, служа напоминанием о последствиях изменения климата.

Экономика •   •  10681 просмотра
Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg

По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн

В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.

Экономика •   •  11839 просмотра
По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн

В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела

Пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящего двухэтажного медицинского учреждения в Константиновке Донецкой области, который пострадал от российских обстрелов.

Война •   •  14309 просмотра
В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела

Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон

Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.

Политика •   •  13618 просмотра
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон