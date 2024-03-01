В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  137370 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  155085 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  143761 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  146458 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  149851 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  165219 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171208 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161288 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

В Севастополе снова были слышны взрывы, а в поселке Гвардейское после сообщений об обстрелах пропало электричество.

Война •   •  4992 просмотра
В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.

Экономика •   •  2940 просмотра
По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль

Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.

Экономика •   •  3970 просмотра
Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.

Война •   •  5666 просмотра
Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в этом году Украина планирует изготовить более 1 миллиона беспилотников FPV для своих Вооруженных Сил.

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Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

ВС ВС Украины предупредили, что в сторону Кировоградской области была выпущена управляемая ракета, вероятно, Х-59.

Война •   •  7476 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Кабмин назначил заместителя главы Минздрава

Кабинет Министров назначил Игоря Копача заместителем министра здравоохранения и уволил Инну Солодкую с должности государственного секретаря Минздрава.

Политика •   •  6382 просмотра
Кабмин назначил заместителя главы Минздрава

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.

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Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.

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Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов

После сообщений о взрывах в Севастополе и прилегающих районах над бухтой появился дым, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.

Война •   •  7845 просмотра
Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов