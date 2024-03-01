В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

В Севастополе второй раз за день раздались звуки взрывов, после прилета в поселке Гвардейское Симферопольского района отсутствует электричество, сообщает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

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Как сообщается, в центре Севастополя снова были слышны взрывы, но не такие громкие, как в первый раз.

Также "Крымский ветер" подтверждает прилет в "Гвардейском". В поселке отсутствует электричество.

"По базе в Гвардейском точно был прилет, а в поселке нет света", - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму зафиксировали дым над бухтой после сообщений о серии взрывов, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.