В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света
В Севастополе снова были слышны взрывы, а в поселке Гвардейское после сообщений об обстрелах пропало электричество.
По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.
Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны
Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.
Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов
Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.
Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в этом году Украина планирует изготовить более 1 миллиона беспилотников FPV для своих Вооруженных Сил.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области
ВС ВС Украины предупредили, что в сторону Кировоградской области была выпущена управляемая ракета, вероятно, Х-59.
Кабмин назначил заместителя главы Минздрава
Кабинет Министров назначил Игоря Копача заместителем министра здравоохранения и уволил Инну Солодкую с должности государственного секретаря Минздрава.
Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает
Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.
Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра
Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.
Дым над бухтой в Севастополе и "прилеты": в Крыму сообщают о последствиях взрывов
После сообщений о взрывах в Севастополе и прилегающих районах над бухтой появился дым, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.