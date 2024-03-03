россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые
Киев • УНН
Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.
Российские войска ночью 3 марта обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, погибших нет. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
По данным, МВА соответствующие службы работают на месте обстрела. Количество раненых и их состояние администрация не сообщает.
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар3 марта 2024, 05:40 • 7546 просмотров
россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые
Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.
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