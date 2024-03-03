россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

Российские войска ночью 3 марта обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, погибших нет. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

По данным, МВА соответствующие службы работают на месте обстрела. Количество раненых и их состояние администрация не сообщает.

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