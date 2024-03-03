россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  147990 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184273 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169945 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200375 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215963 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174931 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162576 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159740 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173126 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 06:01  •  2048 просмотра

Read in English

Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.

Российские войска ночью 3 марта обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, погибших нет. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

По данным, МВА соответствующие службы работают на месте обстрела. Количество раненых и их состояние администрация не сообщает.

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар3 марта 2024, 05:40 • 7546 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
mirnogradМирноград
росіяни вночі обстріляла Мирноградську громаду на Донеччині, є поранені
Russians shelled Myrnohrad community in Donetsk region at night, there are wounded
Новости по теме

россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.

Война •   •  2048 просмотра
россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца в Украине завершено, и он готов подавать воду жителям после подключения к постоянному электроснабжению.

Общество •   •  1946 просмотра
В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.

Война •   •  7546 просмотра
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Швеция предоставит экспортные кредитные гарантии, направленные на обеспечение приоритетных поставок товаров первой необходимости в Украину для поддержки ее экономического развития и восстановления.

Экономика •   •  7109 просмотра
Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.

Война •   •  12908 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

Война •   •  13516 просмотра
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.

Война •   •  14945 просмотра
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

В результате удара российского беспилотника погиб 4-месячный украинский младенец вместе с матерью, когда он попал в их жилой дом в Одессе.

Война •   •  14647 просмотра
россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.

УНН Lite •   •  11162 просмотра
Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира •   •  12380 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения