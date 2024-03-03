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На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен

На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 06:13  •  25292 просмотра

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В результате вражеских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек, еще один получил ранения - российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Новоалександровку, Станислав, Берислав, Днепровское, Кизомыс, Золотую Балку, Белозерку, Новоберислав, Осокоровку, Гавриловку, Томину Балку, Приднепровское, Инженерное, Антоновку, Садовое, Янтарное, Понятовку, Александровку, Республиканец, Тягинку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены  3 многоэтажки и 15 частных домов.

говорится в сообщении

В Херсоне в результате обстрелов повреждено почтовое отделение.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили.

россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые3 марта 2024, 06:01 • 24740 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
belozerkaБелозерка
beryslavБерислав
khersonХерсон
На Херсонщині ворожі обстріли вбили одну людину, ще одна – поранена
Hostile shelling in Kherson region kills one person, wounds another
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