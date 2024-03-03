На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Новоалександровку, Станислав, Берислав, Днепровское, Кизомыс, Золотую Балку, Белозерку, Новоберислав, Осокоровку, Гавриловку, Томину Балку, Приднепровское, Инженерное, Антоновку, Садовое, Янтарное, Понятовку, Александровку, Республиканец, Тягинку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов. говорится в сообщении

В Херсоне в результате обстрелов повреждено почтовое отделение.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили.

россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые