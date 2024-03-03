Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один человек.
За прошедшие сутки, 2 марта, российские военные атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области. Один человек погиб. Об этом сообщил в своем канале Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что погиб от российского артснаряда 38-летний житель Приморского Васильевского района.
В общем армия РФ нанесла 221 удар по городам и селам Запорожской области:
- три авиационные - по Малой Токмачке и Роботино;
- 11 раз применила РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Роботино и Малой Токмачке;
- 44 беспилотниками атаковала Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино;
- 163 раза из артиллерии обстреляла Орехов, Малиновку, Омельник, Приморское, Лобково и другие прифронтовые города и села.
Поступило не менее 12 сообщений от пострадавших о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры
На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен3 марта 2024, 06:13 • 25279 просмотров
Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший
За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один человек.
На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен
В результате вражеских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек, еще один получил ранения - российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов.
россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые
Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.
В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец
Строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца в Украине завершено, и он готов подавать воду жителям после подключения к постоянному электроснабжению.
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.
Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции
Швеция предоставит экспортные кредитные гарантии, направленные на обеспечение приоритетных поставок товаров первой необходимости в Украину для поддержки ее экономического развития и восстановления.
Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью
В результате удара российского беспилотника погиб 4-месячный украинский младенец вместе с матерью, когда он попал в их жилой дом в Одессе.