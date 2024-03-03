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Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший

Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 06:21  •  26426 просмотра

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За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один человек.

За прошедшие сутки, 2 марта, российские военные атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области. Один человек погиб. Об этом сообщил в своем канале Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что погиб от российского артснаряда 38-летний житель Приморского Васильевского района.

В общем армия РФ нанесла 221 удар по городам и селам Запорожской области:

  • три авиационные - по Малой Токмачке и Роботино;
  • 11 раз применила РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Роботино и Малой Токмачке;
  • 44 беспилотниками атаковала Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино;
  • 163 раза из артиллерии обстреляла Орехов, Малиновку, Омельник, Приморское, Лобково и другие прифронтовые города и села.

Поступило не менее 12 сообщений от пострадавших о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры

говорится в сообщении председателя ОВА.

На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен3 марта 2024, 06:13 • 25279 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
primorskПриморск
mala-tokmachkaМалая Токмачка
psel-richkaПсел
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Армія окупантів завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий
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