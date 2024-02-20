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Запорізька область зазнала 435 ворожих обстрілів, двоє загиблих

Запорізька область зазнала 435 ворожих обстрілів, двоє загиблих

Київ • УНН

 • 30727 перегляди

За минулу добу внаслідок 435 обстрілів з боку армії росії в Запорізькій області загинуло двоє людей.

Запорізька область за минулу добу зазнала 435 ударів російських військ, двоє людей загинуло, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Окупанти завдали 435 ударів по 19 населених пунктах. Внаслідок удару військовослужбовцями рф по Приморському та Лісному загинуло два місцевих мешканці

- написав Федоров у Telegram.

З його слів, 73 ворожі безпілотники атакували Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Охотниче й Роботине. Також рашисти здійснили 48 РСЗВ-обстрілів Лісного, Любицького, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки та Роботиного, додав він.

314 артобстрілів, зі слів Федорова, прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Рівнопілля, Левадного, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"20.02.24, 07:50 • 31948 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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