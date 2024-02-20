Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших

Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.