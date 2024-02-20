Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших
Киев • УНН
За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.
Запорожская область за минувшие сутки подверглась 435 ударам российских войск, два человека погибли, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Оккупанты нанесли 435 ударов по 19 населенным пунктам. В результате удара военнослужащими рф по Приморскому и Лесному погибли два местных жителя
По его словам, 73 вражеских беспилотника атаковали Широкое, Гуляйполе, Зализничное, Новодаровку, Новоандреевку, Чаривное, Малиновку, Малую Токмачку, Охотничье и Работино. Также рашисты совершили 48 РСЗО-обстрелов Лесного, Любицкого, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки и Работино, добавил он.
314 артобстрелов, по словам Федорова, пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Ровнополья, Левадного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других городов и сел на линии огня.
Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"20 февраля 2024, 05:50 • 22176 просмотров
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