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"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси

Київ • УНН

 • 24188 перегляди

Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.

"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси

Через специфіку географічного розташування Одеси протиповітряній обороні не завжди вдається перехопити всі ворожі безпілотники та ракети. Про це в ефірі телемарафону у вівторок заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

"18 ударних БпЛА було знищено з 22. Застосовувалися зенітно-ракетні системи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи. На жаль, не вдається нищити усі безпілотники, якими атакує росія з півдня. Зокрема, з окупованого Криму, а також з приморсько-ахтарська завдають ударів. Цього разу - Балаклава, саме звідти були запущені безпілотники", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що, на жаль, на Одещині є певні влучання в цивільному секторі.

Одеса, ще раз хочу наголосити, знаходиться на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, яке фактично на межі знаходиться узбережжя, великі будинки, інфраструктура. Тому розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням

- зазначив речник ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Ворог застосував підступну тактику, атакувавши Одесу вночі "шахедами", маневруючи безпілотниками між житловими та промисловими районами, і завдавши удару по рекреаційному об'єкту.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Приморськ
Юрій Ігнат
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