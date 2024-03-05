"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе
Киев • УНН
Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.
Из-за специфики географического расположения Одессы противовоздушной обороне не всегда удается перехватить все вражеские беспилотники и ракеты. Об этом в эфире телемарафона во вторник заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
"18 ударных БпЛА было уничтожено из 22. Применялись зенитно-ракетные системы Воздушных сил, а также мобильные огневые группы. К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует россия с юга. В частности, из оккупированного Крыма, а также из приморско-ахтарского наносят удары. На этот раз - Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", - заявил Игнат.
Он отметил, что, к сожалению, в Одесской области есть определенные попадания в гражданском секторе.
Одесса, еще раз хочу подчеркнуть, находится на побережье Черного моря, густонаселенный город, который фактически на границе находится побережья, большие дома, инфраструктура. Поэтому расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением
Напомним
Враг применил коварную тактику, атаковав Одессу ночью "шахедами", маневрируя беспилотниками между жилыми и промышленными районами, и нанеся удар по рекреационному объекту.
"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе
Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.
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