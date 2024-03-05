"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе

Из-за специфики географического расположения Одессы противовоздушной обороне не всегда удается перехватить все вражеские беспилотники и ракеты. Об этом в эфире телемарафона во вторник заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

"18 ударных БпЛА было уничтожено из 22. Применялись зенитно-ракетные системы Воздушных сил, а также мобильные огневые группы. К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует россия с юга. В частности, из оккупированного Крыма, а также из приморско-ахтарского наносят удары. На этот раз - Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", - заявил Игнат.

Он отметил, что, к сожалению, в Одесской области есть определенные попадания в гражданском секторе.

Одесса, еще раз хочу подчеркнуть, находится на побережье Черного моря, густонаселенный город, который фактически на границе находится побережья, большие дома, инфраструктура. Поэтому расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением - отметил спикер ВС ВСУ.

Напомним

Враг применил коварную тактику, атаковав Одессу ночью "шахедами", маневрируя беспилотниками между жилыми и промышленными районами, и нанеся удар по рекреационному объекту.