Ворог використовував підступну тактику: Гуменюк розповіла подробиці нічної атаки на Одесу

Вночі ворог атакував "шахедами" Одещину, використовуючи підступну тактику, коли БПЛА маневрували між житловими і промисловими кварталами міста. На жаль, не обійшлося без влучань, розповіла в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

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Ситуація залишається доволі складною. Ми бачимо, що крім лінії бойового зіткнення ворог не залишає в спокої і більш глибокі тилові регіони півдня. Зокрема, Одещина цієї ночі потерпала від потужної дронової атаки. 18 дронів було знищено силами ППО. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Цього разу ворог використовував ту саму підступну тактику, коли дрони маневрували між житловими і промисловими кварталами міста мільйонника. Також дуже потужно маневрували в районі передмістя Одеси