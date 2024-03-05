Ворог використовував підступну тактику: Гуменюк розповіла подробиці нічної атаки на Одесу
Київ • УНН
Ворог застосував підступну тактику, атакувавши Одесу вночі "шахедами", маневруючи безпілотниками між житловими та промисловими районами, і завдавши удару по рекреаційному об'єкту.
Вночі ворог атакував "шахедами" Одещину, використовуючи підступну тактику, коли БПЛА маневрували між житловими і промисловими кварталами міста. На жаль, не обійшлося без влучань, розповіла в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
Деталі
Ситуація залишається доволі складною. Ми бачимо, що крім лінії бойового зіткнення ворог не залишає в спокої і більш глибокі тилові регіони півдня. Зокрема, Одещина цієї ночі потерпала від потужної дронової атаки. 18 дронів було знищено силами ППО. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Цього разу ворог використовував ту саму підступну тактику, коли дрони маневрували між житловими і промисловими кварталами міста мільйонника. Також дуже потужно маневрували в районі передмістя Одеси
Вона додала, що влучання відбулося в об’єкт рекреаційної інфраструктури, що призвело до руйнування кількох будівель та пожежі, але, "на щастя, через те, що об’єкт з початку вторгнення не використовується, люди не постраждали".
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що бойову частину "шахедів" ворог почав додатково комплектувати шрапнеллю.
"Готові вражаючі елементи мають вигляд вольфрамових кульок однакового діаметра. Принцип дії подібний до шрапнельних артилерійських снарядів. У момент підриву вибухова частина розривається, розкидаючи невеликі металеві фрагменти (шрапнель) у різні напрями. Шрапнель розсіюється та завдає шкоди об'єктам у зоні дії. Така цинічна "модифікація" може свідчити про бажання ворога завдати більших уражень безпосередньо людям. Кількість готових вражаючих елементів, якими росіяни комплектують "Shahed 136", недостатня для значного руйнування споруд чи будівель. Однак такі фрагменти можуть завдати тяжких уражень безпосередньо людям. Кульки в момент розльоту охоплюють велику площу та можуть уражати будь-яку незахищену частину тіла", - зазначив Олександр Рувін.
Нагадаємо
Будівлі рекреаційного об'єкта в Одеському районі були пошкоджені внаслідок російської атаки минулої ночі, виникла пожежа, але її швидко загасили.
Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 "шахеди". Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.