Враг использовал коварную тактику: Гуменюк рассказала подробности ночной атаки на Одессу

Ночью враг атаковал "шахедами" Одесскую область, используя коварную тактику, когда БПЛА маневрировали между жилыми и промышленными кварталами города. К сожалению, не обошлось без попаданий, рассказала в эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Ситуация остается довольно сложной. Мы видим, что кроме линии боевого соприкосновения враг не оставляет в покое и более глубокие тыловые регионы юга. В частности, Одесская область этой ночью страдала от мощной дроновой атаки. 18 дронов были уничтожены силами ПВО. К сожалению, не удалось избежать попаданий. На этот раз враг использовал ту же коварную тактику, когда дроны маневрировали между жилыми и промышленными кварталами города миллионника. Также очень мощно маневрировали в районе пригорода Одессы - сказал Гуменюк.

Она добавила, что попадание произошло в объект рекреационной инфраструктуры, что привело к разрушению нескольких зданий и пожару, но, "к счастью, из-за того, что объект с начала вторжения не используется, люди не пострадали".

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что боевую часть "шахедов" враг начал дополнительно комплектовать шрапнелью.

"Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела", - отметил Александр Рувин.

Напомним,

Здания рекреационного объекта в Одесском районе были повреждены в результате российской атаки прошлой ночью, возник пожар, но его быстро потушили.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 "шахеды". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА были уничтожены.