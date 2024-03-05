Ворог уночі атакував Одещину "шахедами": Кіпер повідомив про наслідки
Київ • УНН
Будівлі рекреаційного об'єкту в Одеському районі були пошкоджені внаслідок російської атаки минулої ночі, виникла пожежа, але її швидко загасили.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про наслідки атаки рф на Одесу цієї ночі, передає УНН.
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"Уночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 18 з 22 дронів типу "Shahed-131/136". На щастя, люди не постраждали", - повідомив Кіпер.
За його словами, в Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. "Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", - пише Кіпер
Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами, додав він.
У Повітряних Силах підтвердили збиття 18 із 22 "шахедів" на Одещині05.03.24, 07:21 • 38174 перегляди