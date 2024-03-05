Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  115923 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  133900 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  130217 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  134874 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  134770 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  225778 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  282884 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  243407 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  264070 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  272083 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
Loading...
Новости по теме

Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

Здания рекреационного объекта в Одесском районе были повреждены в результате российской атаки прошлой ночью, возник пожар, но его быстро потушили.

Война •   •  8814 просмотра
Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.

Война •   •  17950 просмотра
В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

Девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за временного перекрытия движения на мосту.

Общество •   •  30278 просмотра
Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 419 020 человек личного состава и 6657 танков.

Война •   •  28773 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Враг обстрелял утром Херсон, есть раненый

76-летний мужчина был ранен в Херсоне после того, как российская армия обстреляла город с оккупированного левого берега около 7:00 утра.

Война •   •  27556 просмотра
Враг обстрелял утром Херсон, есть раненый

В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию

Железнодорожная станция Глушково в Курской области России была обстреляна, в результате чего были повреждены линии электропередач и станция и близлежащее село остались без электричества.

Война •   •  25780 просмотра
В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ночью сбили 18 из 22 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией над Одесской областью.

Война •   •  25003 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области

На фронте произошло 74 боевых столкновения за сутки - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.

Война •   •  23691 просмотра
На фронте произошло 74 боевых столкновения за сутки - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Украинские военные нанесли 9 ударов по российским войскам, уничтожив вражескую ракету и поразив места дислокации личного состава, средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Война •   •  22727 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания

Во время ночной атаки противовоздушная оборона Одессы сбила 18 иранских беспилотников "Шахед", повредив рекреационный объект и частную собственность, но не причинив вреда никому из людей.

Война •   •  23280 просмотра
Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания