Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о последствиях атаки рф на Одессу этой ночью, передает УНН.

Детали

"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 18 из 22 дронов типа "Shahed-131/136". К счастью, люди не пострадали", - сообщил Кипер.

По его словам, в Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. "Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения", - пишет Кипер

Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками, добавил он.

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области