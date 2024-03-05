Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях
Здания рекреационного объекта в Одесском районе были повреждены в результате российской атаки прошлой ночью, возник пожар, но его быстро потушили.
В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии
Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.
Возле Крымского моста остановлено 9 поездов
Девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за временного перекрытия движения на мосту.
Еще плюс 1070 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 419 020 человек личного состава и 6657 танков.
Враг обстрелял утром Херсон, есть раненый
76-летний мужчина был ранен в Херсоне после того, как российская армия обстреляла город с оккупированного левого берега около 7:00 утра.
В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию
Железнодорожная станция Глушково в Курской области России была обстреляна, в результате чего были повреждены линии электропередач и станция и близлежащее село остались без электричества.
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ночью сбили 18 из 22 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией над Одесской областью.
На фронте произошло 74 боевых столкновения за сутки - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли 9 ударов по российским войскам, уничтожив вражескую ракету и поразив места дислокации личного состава, средств противовоздушной обороны и артиллерии.
Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания
Во время ночной атаки противовоздушная оборона Одессы сбила 18 иранских беспилотников "Шахед", повредив рекреационный объект и частную собственность, но не причинив вреда никому из людей.