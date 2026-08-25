Сили оборони уразили комплекси РЕБ, склади та пошкодили МіГ-29 ворога - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України уразили військові об’єкти окупантів у Луганську, Криму та Запорізькій області. На аеродромі «Міллерово» пошкоджено МіГ-29.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження комплексів РЕБ, складів та пошкодження на аеродромі "Міллерово" винищувача МіГ-29 противника, пише УНН.
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"24 серпня та в ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора", - ідеться у повідомленні.
"Так, у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М". Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку "Starlink" у Мирному (ТОТ АР Крим). Крім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника", - повідомили у Генштабі.
Як зазначили у Генштабі, "серед іншого, у Приморську Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів".
"За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області рф", - вказали у Генштабі.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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