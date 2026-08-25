Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського ГПЗ.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок сепарації газу Астраханського ГПЗ, пише УНН.
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"У ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Афіпський" у Краснодарському краї рф. Підтверджується пожежа на території підприємства", - повідомили у Генштабі.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Афіпський НПЗ – одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
"Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня 2026 року двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області рф", - вказали у Генштабі.
Астраханський ГПЗ – велике підприємство газопереробної промисловості рф, що входить до системи "Газпрому". Проєктна потужність становить до 12 млрд м³ газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку. Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил рф, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire Point25.08.26, 09:01 • 15873 перегляди