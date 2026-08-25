Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и установок Астраханского ГПЗ

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ

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