Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и установок Астраханского ГПЗ
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и двух газосепарационных установок Астраханского ГПЗ.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ и установок сепарации газа Астраханского ГПЗ, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае рф. Подтверждается пожар на территории предприятия", — сообщили в Генштабе.
Степень причинённого ущерба уточняется.
Афипский НПЗ — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Завод производит, в частности, дизельное топливо, бензиновые компоненты и задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
"Кроме того, подтверждено поражение в ночь на 24 августа 2026 года двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе в Астраханской области рф", — указали в Генштабе.
Астраханский ГПЗ — крупное предприятие газоперерабатывающей промышленности рф, входящее в систему "Газпрома". Проектная мощность составляет до 12 млрд м³ газа в год и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год. Предприятие производит товарный природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу. Продукция Астраханского ГПЗ используется для обеспечения вооружённых сил рф, а техническая сера применяется в производстве взрывчатых веществ.
Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф - Fire Point25.08.26, 09:01 • 15759 просмотров