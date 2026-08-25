Силы обороны Украины ночью поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф. По сообщениям местных властей, повреждены железнодорожный вокзал и нефтеперерабатывающее предприятие, есть жертвы, пишет УНН.

"Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф. Афипский НПЗ имеет проектную мощность 6,25 млн тонн нефти в год и специализируется на переработке нефти и газового конденсата с производством бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов", - сообщила компания Fire Point, чьи дальнобойные дроны FP-1 обычно применяются для подобных атак.

Губернатор российского региона заявил, что из-за обломков поврежден железнодорожный вокзал, есть жертвы, а также что "возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия".

Напомним

Силы обороны Украины с помощью дальнобойных дронов FP-1 ночью 22 августа поразили Новокуйбышевский НПЗ и первый логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Самарской области рф. В минобороны Украины отметили, что после ударов по Wildberries настала очередь Ozon.

Ранее Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей - логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries - 250 тыс. кв. м.

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае - 200 млрд (2,45 млрд долл.). Кроме того, из-за оттока продавцов, многие из которых мгновенно потеряли бизнес и товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries уже сократился на четверть.

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Как минимум на такую сумму компании придется увеличить долг. Маркетплейс запросил помощь у государства, но пока непонятно, в каком объеме поступит финансирование, поскольку дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год.

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина способна оказывать на врага реальное влияние, а россияне понимают исключительно язык силы.