Силы обороны поразили комплексы РЭБ, склады и повредили МиГ-29 врага - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Луганске, Крыму и Запорожской области. На аэродроме «Миллерово» повреждён МиГ-29.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комплексов РЭБ, складов и повреждение на аэродроме "Миллерово" истребителя МиГ-29 противника, пишет УНН.
Детали
"24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей российского агрессора", — говорится в сообщении.
"Так, в Луганске поражён специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М". Также поражена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink" в Мирном (ВОТ АР Крым). Кроме того, в Бердянске Запорожской области поражён склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника", — сообщили в Генштабе.
Как отметили в Генштабе, "среди прочего, в Приморске Запорожской области поражены склады материально-технических средств подразделения оккупантов".
"По результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области рф", — указали в Генштабе.
Степень нанесённого ущерба уточняется.
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