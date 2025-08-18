Генштаб подтвердил успехи ВСУ и "Азова": зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области, идут стабилизационные действия на направлении Доброполья
Киев • УНН
С 4 по 17 августа ВСУ и Нацгвардия зачистили шесть населенных пунктов в Донецкой области, нанеся значительные потери врагу. Также зачищен Покровск и взяты в плен 7 оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил успехи ВСУ и 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" на нескольких направлениях: с 4 по 17 августа зачистили 6 населенных пунктов в Донецкой области, продолжаются стабилизационные действия на направлении Доброполья, также от вражеских групп и одиночных оккупантов зачищен Покровск, а также Силы обороны продвинулись и закрепились в нескольких местах, сообщили в Генштабе в понедельник, пишет УНН.
Силы обороны Украины имеют успехи на нескольких направлениях. С 4 по 17 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец
В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник, как сообщается, понес значительные потери в живой силе. По данным на 17 августа, они составляют:
- безвозвратные – 984 человека;
- санитарные – 355 человек;
- плен – 37 человек.
За указанный период, как отмечается, уничтожено и повреждено 11 танков российских оккупантов, 8 боевых бронированных машин, 112 единиц авто- и мототехники, одну РСЗО, 22 орудия и 106 БпЛА различных типов.
Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолжается
Оккупанты, как сообщается, продолжают сдаваться: "За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен 7 российских военнослужащих".
Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск
За прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях. Борьба продолжается Слава Украине!
