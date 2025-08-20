На Донеччині ворог посилює тиск, Сили оборони місцями активно діють у відповідь: Сирський назвав найгарячіші напрямки
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про важкі оборонні бої на Донеччині. Найгарячішими залишаються Покровський, Добропільський, Новопавлівський та Лиманський напрямки.
У Донецькій області найгарячіші - Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки, і ворог починає більше тиснути на півночі регіону - на Лиманському напрямку, ідуть важкі оборонні бої, Сили оборони стримують ворожі штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу у Telegram.
Деталі
Сирський повідомив, що присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.
Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку. Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь
Сирський зазначив, що "плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках". "На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - додав він.
Збройні Сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення. Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога. Слава українським захисникам! Слава Україні!
