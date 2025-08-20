$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 2782 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6730 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16219 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14806 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73040 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31393 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32941 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33333 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 150987 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131322 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
На Донеччині ворог посилює тиск, Сили оборони місцями активно діють у відповідь: Сирський назвав найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про важкі оборонні бої на Донеччині. Найгарячішими залишаються Покровський, Добропільський, Новопавлівський та Лиманський напрямки.

На Донеччині ворог посилює тиск, Сили оборони місцями активно діють у відповідь: Сирський назвав найгарячіші напрямки

У Донецькій області найгарячіші - Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки, і ворог починає більше тиснути на півночі регіону - на Лиманському напрямку, ідуть важкі оборонні бої, Сили оборони стримують ворожі штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу у Telegram.

Деталі

Сирський повідомив, що присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.

Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку. Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь

- вказав Головком ЗСУ.

Сирський зазначив, що "плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках". "На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - додав він.

Збройні Сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення. Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога. Слава українським захисникам! Слава Україні!

- наголосив Сирський.

ЦПД РНБО: росія не здатна захопити Донеччину, попри намагання сзр рф переконати Захід в іншому20.08.25, 10:47 • 2044 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Telegram
Донецька область
Лиман (місто)
Збройні сили України
Олександр Сирський