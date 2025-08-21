$41.360.10
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 35947 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22 • 108743 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 54886 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 94141 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 262387 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 84328 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78058 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70848 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 245758 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Минус 830 оккупантов, танк и 5 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 318 просмотра

  • личного состава - около 1 073 530 (+830) человек;
    • танков - 11 120 (+1);
      • боевых бронированных машин - 23 157 (+5);
        • артиллерийских систем - 31 789 (+41);
          • РСЗО - 1471 (+1);
            • средств ПВО - 1209 (+1);
              • самолетов - 422 (+0);
                • вертолетов - 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 469 (+315);
                    • крылатых ракет - 3565 (+0);
                      • кораблей/катеров - 28 (+0);
                        • подводных лодок - 1 (+0);
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 59 316 (+114);
                            • специальной техники - 3944 (+1).

