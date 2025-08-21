Минус 830 оккупантов, танк и 5 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава и тысячи единиц военной техники. В частности, уничтожено 11 120 танков и 23 157 боевых бронированных машин.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 1 073 530 человек, 11 120 танков, 23 157 ББМ и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 073 530 (+830) человек;
- танков - 11 120 (+1);
- боевых бронированных машин - 23 157 (+5);
- артиллерийских систем - 31 789 (+41);
- РСЗО - 1471 (+1);
- средств ПВО - 1209 (+1);
- самолетов - 422 (+0);
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 469 (+315);
- крылатых ракет - 3565 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 59 316 (+114);
- специальной техники - 3944 (+1).
