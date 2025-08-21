Мінус 830 окупантів, танк і 5 ББМ: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу та тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, знищено 11 120 танків та 23 157 бойових броньованих машин.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 073 530 осіб, 11 120 танків, 23 157 ББМ та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 1 073 530 (+830) осіб;
- танків - 11 120 (+1);
- бойових броньованих машин - 23 157 (+5);
- артилерійських систем - 31 789 (+41);
- РСЗВ - 1471 (+1);
- засобів ППО - 1209 (+1);
- літаків - 422 (+0);
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 469 (+315);
- крилатих ракет - 3565 (+0);
- кораблів/катерів - 28 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 59 316 (+114);
- спеціальної техніки - 3944 (+1).
