Мінус 830 окупантів, танк і 5 ББМ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

$41.360.10
48.320.15
ukenru
05:30 • 2880 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 35528 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 108120 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 54602 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 93675 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 262009 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84248 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78019 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70824 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 245486 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.2м/с
61%
744мм
Популярнi новини
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 26539 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 24320 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 29065 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 26124 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 8160 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 47144 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 108142 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 93689 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 262019 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 245496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 29647 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 27021 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 28258 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 57219 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 67758 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
The Times
MIM-104 Patriot

Мінус 830 окупантів, танк і 5 ББМ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 166 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу та тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, знищено 11 120 танків та 23 157 бойових броньованих машин.

Мінус 830 окупантів, танк і 5 ББМ: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 073 530 осіб, 11 120 танків, 23 157 ББМ та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 1 073 530 (+830) осіб;
    • танків - 11 120 (+1);
      • бойових броньованих машин - 23 157 (+5);
        • артилерійських систем - 31 789 (+41);
          • РСЗВ - 1471 (+1);
            • засобів ППО - 1209 (+1);
              • літаків - 422 (+0);
                • гелікоптерів - 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 469 (+315);
                    • крилатих ракет - 3565 (+0);
                      • кораблів/катерів - 28 (+0);
                        • підводних човнів - 1 (+0);
                          • автомобільної техніки та автоцистерн - 59 316 (+114);
                            • спеціальної техніки - 3944 (+1).

                              Внаслідок операції ГУР у Чорному морі знищено ворожий катер з екіпажем: показали відео21.08.25, 08:41 • 1760 переглядiв

                              Юлія Шрамко

                              Війна в Україні
                              Крилата ракета
                              Протиповітряна оборона
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат