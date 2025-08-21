$41.380.02
Ексклюзив
12:13 • 1432 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 8242 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 26066 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 36254 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 40066 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 65446 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 165026 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70764 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134066 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 346606 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Атака рф на Мукачево: уже 19 постраждалих, масштабну пожежу локалізували

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.

Атака рф на Мукачево: уже 19 постраждалих, масштабну пожежу локалізували

Внаслідок атаки рф на Мукачево в Закарпатській області кількість постраждалих збільшилася до 19, масштабну пожежу після ворожого удару по підприємству локалізували, повідомили у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Маємо уточнену інформацію по постраждалим унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex"). Станом на 12:30 зафіксовано 19 постраждалих

- написав Білецький.

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга21.08.25, 09:41 • 3120 переглядiв

Зі слів голови ОВА, зокрема, до КНП "Лікарня Святого Мартина" у Мукачеві бригадами екстреної медичної допомоги доставлено 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно.

"Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів: 5 у КНП "Лікарня Святого Мартина" (3 з травмами нижніх кінцівок і таза, 1 з тупою травмою черева, 1 з травмою та забоєм головного мозку); 1 у КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" (осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха). Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63", - повідомив Білецький.

За його даними, прямо на місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.

ДСНС повідомила, що "рятувальники локалізували масштабну пожежу, площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачево".

У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці, зазначили у ДСНС.

"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів21.08.25, 10:35 • 2272 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Закарпатська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Мукачево