Атака рф на Мукачево: уже 19 постраждалих, масштабну пожежу локалізували
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.
Внаслідок атаки рф на Мукачево в Закарпатській області кількість постраждалих збільшилася до 19, масштабну пожежу після ворожого удару по підприємству локалізували, повідомили у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Маємо уточнену інформацію по постраждалим унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex"). Станом на 12:30 зафіксовано 19 постраждалих
Зі слів голови ОВА, зокрема, до КНП "Лікарня Святого Мартина" у Мукачеві бригадами екстреної медичної допомоги доставлено 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно.
"Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів: 5 у КНП "Лікарня Святого Мартина" (3 з травмами нижніх кінцівок і таза, 1 з тупою травмою черева, 1 з травмою та забоєм головного мозку); 1 у КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" (осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха). Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63", - повідомив Білецький.
За його даними, прямо на місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.
ДСНС повідомила, що "рятувальники локалізували масштабну пожежу, площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачево".
У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці, зазначили у ДСНС.
