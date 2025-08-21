Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.
В результате атаки рф на Мукачево в Закарпатской области количество пострадавших увеличилось до 19, масштабный пожар после вражеского удара по предприятию локализован, сообщили в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
Имеем уточненную информацию по пострадавшим в результате ракетного удара по Мукачевской территориальной громаде (завод "Flex"). По состоянию на 12:30 зафиксировано 19 пострадавших
По словам главы ОВА, в частности, в КНП "Больница Святого Мартина" в Мукачево бригадами экстренной медицинской помощи доставлено 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно.
"После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов: 5 в КНП "Больница Святого Мартина" (3 с травмами нижних конечностей и таза, 1 с тупой травмой живота, 1 с травмой и ушибом головного мозга); 1 в КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака" (осколочные ранения головы, повреждение глаза и уха). Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных - 22 года, самому старшему - 63", - сообщил Билецкий.
По его данным, прямо на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.
ГСЧС сообщила, что "спасатели локализовали масштабный пожар, площадью 7 тыс. кв. м., вызванный ракетным обстрелом в Мукачево".
В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также задействован пожарный поезд Укрзализныци, отметили в ГСЧС.
