Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 6078 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 23694 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 33957 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 37849 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 63501 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 161717 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 70069 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 131757 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 342053 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 104005 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 58502 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 8088 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 40997 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 25083 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 18417 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 19056 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 79118 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 161698 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 131747 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 342027 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 46458 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 42488 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 42731 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 70992 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 86778 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

Атака рф на Мукачево: уже 19 пострадавших, масштабный пожар локализован

В результате атаки рф на Мукачево в Закарпатской области количество пострадавших увеличилось до 19, масштабный пожар после вражеского удара по предприятию локализован, сообщили в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Имеем уточненную информацию по пострадавшим в результате ракетного удара по Мукачевской территориальной громаде (завод "Flex"). По состоянию на 12:30 зафиксировано 19 пострадавших

- написал Билецкий.

россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига21.08.25, 09:41 • 3076 просмотров

По словам главы ОВА, в частности, в КНП "Больница Святого Мартина" в Мукачево бригадами экстренной медицинской помощи доставлено 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно.

"После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов: 5 в КНП "Больница Святого Мартина" (3 с травмами нижних конечностей и таза, 1 с тупой травмой живота, 1 с травмой и ушибом головного мозга); 1 в КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака" (осколочные ранения головы, повреждение глаза и уха). Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных - 22 года, самому старшему - 63", - сообщил Билецкий.

По его данным, прямо на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.

ГСЧС сообщила, что "спасатели локализовали масштабный пожар, площадью 7 тыс. кв. м., вызванный ракетным обстрелом в Мукачево".

В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также задействован пожарный поезд Укрзализныци, отметили в ГСЧС.

"Один из безумных антирекордов": Зеленский отреагировал на атаку РФ и указал на отсутствие сигнала из Москвы относительно переговоров21.08.25, 10:35 • 2224 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Закарпатская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Мукачево