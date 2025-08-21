"Один из безумных антирекордов": Зеленский отреагировал на атаку РФ и указал на отсутствие сигнала из Москвы относительно переговоров
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ, во время которой было использовано 574 ударных дрона и 40 ракет. Он отметил, что россияне били по гражданским предприятиям, жилым домам и американскому предприятию на Закарпатье.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку РФ, указав, что этот удар россияне нанесли так, «как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну», и нужна реакция на это, и заметив, что до сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну, пишет УНН.
Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье
По его словам, «это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины». «И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на это время известно о 15 людях, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь», - отметил Президент.
Спасатели, по словам Главы государства, работают и во многих других областях – от Запорожской до Волынской. «В целом за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все», - указал Президент.
И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы. Спасибо всем, кто помогает!