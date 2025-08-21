"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф, вказавши, що цього удару росіяни завдали так, "наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну", і потрібна реакція на це, і зауваживши, що досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну, пише УНН.

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті

З його слів, "це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини". "І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - зазначив Президент.

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга

Рятувальники, за словами Глави держави, працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. "Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі", - вказав Президент.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"

І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!