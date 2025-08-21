"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів

$41.380.02
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 15832 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 44500 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 124828 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 61500 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 105088 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 272094 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85123 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78582 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71234 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 12072 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 32181 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 37131 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 34186 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 17239 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 55373 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 33878 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 30835 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 31798 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 60619 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 71031 перегляди
"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф, під час якої було використано 574 ударних дрони та 40 ракет. Він зазначив, що росіяни били по цивільних підприємствах, житлових будинках та американському підприємству на Закарпатті.

"Один із божевільних антирекордів": Зеленський відреагував на атаку рф і вказав на відсутність сигналу з москви щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф, вказавши, що цього удару росіяни завдали так, "наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну", і потрібна реакція на це, і зауваживши, що досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну, пише УНН.

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини". "І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - зазначив Президент.

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга21.08.25, 09:41 • 1446 переглядiв

Рятувальники, за словами Глави держави, працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. "Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі", - вказав Президент.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 8482 перегляди

І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!

- наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

