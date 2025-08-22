Трамп висловив незадоволення після удару рф по заводу США в Мукачево
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про невдоволення ударом рф по заводу Flex у Мукачево. Внаслідок атаки 21 серпня постраждало 23 людини.
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві. Про це він заявив 22 серпня в Овальному кабінеті, пише УНН.
Деталі
На запитання журналістки, чи розмовляв Трамп із путіним щодо того, що "вчора великий американський завод був уражений внаслідок російського авіаудару в Україні?", американський президент відповів, що так.
Я сказав йому, що я цим незадоволений. І мене взагалі нічого не влаштовує, що пов'язано з цією війною
Доповнення
В ніч на 21 серпня росіяни атакували Закарпаття. Внаслідок атаки рф на Мукачево кількість постраждалих сягнула 23 людей.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила свою реакцію на ракетний удар по американському заводському комплексу FLEX на Закарпатті, наголосивши, що завдяки оперативній евакуації серйозних жертв вдалося уникнути.
Своєю чергою Андрій Сибіга заявив, що росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни, всупереч усім зусиллям припинити війну. Зі слів голови МЗС, "це не перша атака росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак". Він також додав, що в цьому немає жодної військової логіки чи необхідності.