Трамп висловив незадоволення після удару рф по заводу США в Мукачево

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві. Про це він заявив 22 серпня в Овальному кабінеті, пише УНН.

На запитання журналістки, чи розмовляв Трамп із путіним щодо того, що "вчора великий американський завод був уражений внаслідок російського авіаудару в Україні?", американський президент відповів, що так.

Я сказав йому, що я цим незадоволений. І мене взагалі нічого не влаштовує, що пов'язано з цією війною