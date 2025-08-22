$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 10518 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 10964 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 10109 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 11610 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 13531 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11035 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17424 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18585 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12878 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13747 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Трамп висловив незадоволення після удару рф по заводу США в Мукачево

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про невдоволення ударом рф по заводу Flex у Мукачево. Внаслідок атаки 21 серпня постраждало 23 людини.

Трамп висловив незадоволення після удару рф по заводу США в Мукачево

Президент США Дональд Трамп заявив, що  незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві. Про це він заявив 22 серпня в Овальному кабінеті, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістки, чи розмовляв Трамп із путіним щодо того, що "вчора великий американський завод був уражений внаслідок російського авіаудару в Україні?", американський президент відповів, що так.

Я сказав йому, що я цим незадоволений. І мене взагалі нічого не влаштовує, що пов'язано з цією війною

- наголосив він.

Доповнення

В ніч на 21 серпня росіяни атакували Закарпаття. Внаслідок атаки рф на Мукачево кількість постраждалих сягнула 23 людей.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила свою реакцію на ракетний удар по американському заводському комплексу FLEX на Закарпатті, наголосивши, що завдяки оперативній евакуації серйозних жертв вдалося уникнути. 

Своєю чергою  Андрій Сибіга заявив, що росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни, всупереч усім зусиллям припинити війну. Зі слів голови МЗС, "це не перша атака росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак". Він також додав, що в цьому немає жодної військової логіки чи необхідності.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Овальний кабінет
Андрій Сибіга
Тімоті Снайдер
Юлія Свириденко
Закарпатська область
Boeing
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Мукачево
Київ