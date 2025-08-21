Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 9416 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 11144 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 17730 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 11583 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 21677 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 54729 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 63468 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 66489 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 89574 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 208127 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.6м/с
59%
746мм
Популярнi новини
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалийPhoto21 серпня, 07:51 • 9154 перегляди
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі21 серпня, 07:52 • 6830 перегляди
Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський21 серпня, 09:07 • 5246 перегляди
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підліткиPhoto21 серпня, 09:16 • 6050 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 76348 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 9414 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 17729 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 76597 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 112124 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 208115 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Віктор Попов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 64143 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 58939 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 58129 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 85229 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 100072 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Facebook
The Guardian
Крилата ракета
Instagram

Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Внаслідок атаки рф на Мукачево постраждало 23 особи, шестеро з них госпіталізовані. Підприємство, що зазнало удару, є стратегічним для Закарпаття.

Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Внаслідок атаки рф на Мукачево в Закарпатській області кількість постраждалих збільшилася до 23. Шестеро з них перебувають у стаціонарі з осколковими пораненнями та травмами різного ступеня тяжкості, решта отримали амбулаторну допомогу. Про це повідомив голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький передає УНН.

Проінформував наші місцеві медіа та всеукраїнські ЗМІ про ситуацію навколо сьогоднішнього ракетного удару по Мукачівській громаді. Говорили про постраждалих станом на вечір, число яких наразі сягає вже 23 особи

- повідомив начальник ОВА.

За його інформацією, у лікарні перебуває шестеро постраждалих, серед яких є люди з осколковими пораненнями та травмами кінцівок, живота й голови. Всі вони у стабільному стані, одна пацієнтка перебуває після операції. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу, переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Всім надається кваліфікована медична допомога.

Говорили про мотивацію ворога бити по підприємствах такого плану. Вона одна – знищити наших людей, зруйнувати економіку і відлякати інвесторів. Але цього не буде. Сьогодні мав розмову з інвестором та директором підприємства. Ми обговорили можливість релокації виробництва і першочергово - забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників

- додав Білецький.

Це стратегічне підприємство для Закарпаття, яке лише від початку року сплатило понад 285 мільйонів гривень податків на розвиток області. Завдяки координації з Президентом, Прем’єром та Офісом Президента організовано підтримку працівників і підприємства.

Після засідань обласної комісії з питань ТЕБ та НС і ради оборони проаналізували прогалини у безпеці та націлилися на її посилення.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Володимир Путін
Крилата ракета
Закарпатська область
Офіс Президента України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Мукачево