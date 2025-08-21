Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Внаслідок атаки рф на Мукачево в Закарпатській області кількість постраждалих збільшилася до 23. Шестеро з них перебувають у стаціонарі з осколковими пораненнями та травмами різного ступеня тяжкості, решта отримали амбулаторну допомогу. Про це повідомив голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький передає УНН.

Проінформував наші місцеві медіа та всеукраїнські ЗМІ про ситуацію навколо сьогоднішнього ракетного удару по Мукачівській громаді. Говорили про постраждалих станом на вечір, число яких наразі сягає вже 23 особи - повідомив начальник ОВА.

За його інформацією, у лікарні перебуває шестеро постраждалих, серед яких є люди з осколковими пораненнями та травмами кінцівок, живота й голови. Всі вони у стабільному стані, одна пацієнтка перебуває після операції. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу, переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Всім надається кваліфікована медична допомога.

Говорили про мотивацію ворога бити по підприємствах такого плану. Вона одна – знищити наших людей, зруйнувати економіку і відлякати інвесторів. Але цього не буде. Сьогодні мав розмову з інвестором та директором підприємства. Ми обговорили можливість релокації виробництва і першочергово - забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників - додав Білецький.

Це стратегічне підприємство для Закарпаття, яке лише від початку року сплатило понад 285 мільйонів гривень податків на розвиток області. Завдяки координації з Президентом, Прем’єром та Офісом Президента організовано підтримку працівників і підприємства.

Після засідань обласної комісії з питань ТЕБ та НС і ради оборони проаналізували прогалини у безпеці та націлилися на її посилення.

