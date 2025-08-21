$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 23

Киев • УНН

 • 2860 просмотра

В результате атаки рф на Мукачево пострадали 23 человека, шестеро из них госпитализированы. Предприятие, подвергшееся удару, является стратегическим для Закарпатья.

В результате атаки рф на Мукачево в Закарпатской области количество пострадавших увеличилось до 23. Шестеро из них находятся в стационаре с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, остальные получили амбулаторную помощь. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает УНН.

Проинформировал наши местные медиа и всеукраинские СМИ о ситуации вокруг сегодняшнего ракетного удара по Мукачевской общине. Говорили о пострадавших по состоянию на вечер, число которых сейчас достигает уже 23 человек

- сообщил начальник ОВА.

По его информации, в больнице находятся шестеро пострадавших, среди которых есть люди с осколочными ранениями и травмами конечностей, живота и головы. Все они в стабильном состоянии, одна пациентка находится после операции. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь, преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Говорили о мотивации врага бить по предприятиям такого плана. Она одна – уничтожить наших людей, разрушить экономику и отпугнуть инвесторов. Но этого не будет. Сегодня имел разговор с инвестором и директором предприятия. Мы обсудили возможность релокации производства и в первую очередь - обеспечение рабочих мест для людей, которые остались без работы. Речь идет о около 2500 работников

- добавил Билецкий.

Это стратегическое предприятие для Закарпатья, которое только с начала года уплатило более 285 миллионов гривен налогов на развитие области. Благодаря координации с Президентом, Премьером и Офисом Президента организована поддержка работников и предприятия.

После заседаний областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и совета обороны проанализировали пробелы в безопасности и нацелились на ее усиление.

Напомним

Ранее УНН писал, что в результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

Алена Уткина

