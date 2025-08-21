Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 23
Киев • УНН
В результате атаки рф на Мукачево пострадали 23 человека, шестеро из них госпитализированы. Предприятие, подвергшееся удару, является стратегическим для Закарпатья.
В результате атаки рф на Мукачево в Закарпатской области количество пострадавших увеличилось до 23. Шестеро из них находятся в стационаре с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, остальные получили амбулаторную помощь. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает УНН.
Проинформировал наши местные медиа и всеукраинские СМИ о ситуации вокруг сегодняшнего ракетного удара по Мукачевской общине. Говорили о пострадавших по состоянию на вечер, число которых сейчас достигает уже 23 человек
По его информации, в больнице находятся шестеро пострадавших, среди которых есть люди с осколочными ранениями и травмами конечностей, живота и головы. Все они в стабильном состоянии, одна пациентка находится после операции. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь, преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Говорили о мотивации врага бить по предприятиям такого плана. Она одна – уничтожить наших людей, разрушить экономику и отпугнуть инвесторов. Но этого не будет. Сегодня имел разговор с инвестором и директором предприятия. Мы обсудили возможность релокации производства и в первую очередь - обеспечение рабочих мест для людей, которые остались без работы. Речь идет о около 2500 работников
Это стратегическое предприятие для Закарпатья, которое только с начала года уплатило более 285 миллионов гривен налогов на развитие области. Благодаря координации с Президентом, Премьером и Офисом Президента организована поддержка работников и предприятия.
После заседаний областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и совета обороны проанализировали пробелы в безопасности и нацелились на ее усиление.
Напомним
Ранее УНН писал, что в результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.