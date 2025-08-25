"Нет ничего более абсурдного": глава МИД Сибига ответил лаврову на заявления относительно легитимности

$41.280.07
08:15 • 4408 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 20877 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 25870 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 16064 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 28209 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 45101 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41153 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38227 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57493 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90733 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Популярные новости
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo25 августа, 00:29 • 16928 просмотра
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 10189 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки04:31 • 6152 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 8522 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 12888 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 20877 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 25870 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57493 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90733 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 57355 просмотра
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 15057 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 52880 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 37691 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 37985 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 40584 просмотра
"Нет ничего более абсурдного": глава МИД Сибига ответил лаврову на заявления относительно легитимности

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления главы мид рф сергея лаврова. Сибига назвал абсурдными лекции о легитимности от лица, занимающего должность 21 год, служа правителю более 25 лет.

"Нет ничего более абсурдного": глава МИД Сибига ответил лаврову на заявления относительно легитимности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на очередное заявление главы мид рф сергея лаврова, пишет УНН.

Детали

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что россия отвергает мирные усилия", - указал Сибига в соцсетях.

Дополнение

лавров накануне сделал ряд заявлений, в одном из которых поставил под сомнение легитимность Президента Владимира Зеленского.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Владимир Зеленский