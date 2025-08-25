"Нет ничего более абсурдного": глава МИД Сибига ответил лаврову на заявления относительно легитимности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления главы мид рф сергея лаврова. Сибига назвал абсурдными лекции о легитимности от лица, занимающего должность 21 год, служа правителю более 25 лет.
Детали
"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что россия отвергает мирные усилия", - указал Сибига в соцсетях.
Дополнение
лавров накануне сделал ряд заявлений, в одном из которых поставил под сомнение легитимность Президента Владимира Зеленского.