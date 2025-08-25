Трамп розглядає санкції проти чиновників Євросоюзу: подробиці

$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 9096 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 79310 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 57347 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 57710 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 177453 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 173448 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 67557 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66225 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 65798 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51468 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Теги
Автори
На Рівненщині у приміщенні ТЦК раптово помер військовозобов’язаний: у центрі пояснили обставини25 серпня, 11:50 • 4414 перегляди
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідженняPhoto25 серпня, 12:04 • 8830 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 71882 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 3958 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським17:08 • 6484 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 71923 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 79304 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 177447 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 173440 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 133150 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Кіт Келлог
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 3962 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 71923 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 55947 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 92290 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 73889 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Крилата ракета
Гривня

Трамп розглядає санкції проти чиновників Євросоюзу: подробиці

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає санкції проти ЄС або єврочиновників через Акт про цифрові послуги. Вашингтон стверджує, що закон обмежує свободу слова та створює витрати для американських техкомпаній.

Трамп розглядає санкції проти чиновників Євросоюзу: подробиці

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає запровадження санкцій проти Європейського Союзу або окремих єврочиновників, відповідальних за впровадження Акта про цифрові послуги. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що причиною є скарги Вашингтона на те, що цей закон обмежує свободу слова американців та створює додаткові витрати для технологічних компаній зі США.

Як повідомили джерела інформагенції, чиновники Держдепу поки що не ухвалили остаточного рішення щодо санкцій. І якщо такий крок реалізують, найімовірніше це будуть візові обмеження.

Наразі невідомо, які саме представники ЄС чи окремих країн-членів можуть потрапити під санкції, однак, як повідомили джерела журналістів, минулого тижня американські чиновники вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду20.08.25, 17:55 • 154359 переглядiв

За інформацією Reuters, відносини адміністрації Трампа з Європейським союзом і без того залишаються напруженими через погрози тарифів, складні переговори і критику Вашингтона щодо політики ЄС до американських IT-компаній.

Представник Держдепу не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про можливі обмежувальні заходи.

"Ми з великою стурбованістю стежимо за посиленням цензури в Європі, але поки що не можемо надати додаткову інформацію", - зазначив він.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа розглядає нові санкції проти нафтової промисловості РФ. Мета — змусити Москву погодитися на мирну угоду з Україною, використовуючи економічний тиск.

ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico25.08.25, 10:47 • 2840 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Нафта
Джей Ді Венс
Державний департамент США
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна