Трамп розглядає санкції проти чиновників Євросоюзу: подробиці
Київ • УНН
Адміністрація Трампа розглядає санкції проти ЄС або єврочиновників через Акт про цифрові послуги. Вашингтон стверджує, що закон обмежує свободу слова та створює витрати для американських техкомпаній.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає запровадження санкцій проти Європейського Союзу або окремих єврочиновників, відповідальних за впровадження Акта про цифрові послуги. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що причиною є скарги Вашингтона на те, що цей закон обмежує свободу слова американців та створює додаткові витрати для технологічних компаній зі США.
Як повідомили джерела інформагенції, чиновники Держдепу поки що не ухвалили остаточного рішення щодо санкцій. І якщо такий крок реалізують, найімовірніше це будуть візові обмеження.
Наразі невідомо, які саме представники ЄС чи окремих країн-членів можуть потрапити під санкції, однак, як повідомили джерела журналістів, минулого тижня американські чиновники вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.
За інформацією Reuters, відносини адміністрації Трампа з Європейським союзом і без того залишаються напруженими через погрози тарифів, складні переговори і критику Вашингтона щодо політики ЄС до американських IT-компаній.
Представник Держдепу не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про можливі обмежувальні заходи.
"Ми з великою стурбованістю стежимо за посиленням цензури в Європі, але поки що не можемо надати додаткову інформацію", - зазначив він.
Нагадаємо
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа розглядає нові санкції проти нафтової промисловості РФ. Мета — змусити Москву погодитися на мирну угоду з Україною, використовуючи економічний тиск.
