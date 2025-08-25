Трамп рассматривает санкции против чиновников Евросоюза: подробности
Администрация Трампа рассматривает санкции против ЕС или еврочиновников из-за Акта о цифровых услугах. Вашингтон утверждает, что закон ограничивает свободу слова и создает расходы для американских техкомпаний.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает введение санкций против Европейского Союза или отдельных еврочиновников, ответственных за внедрение Акта о цифровых услугах. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что причиной являются жалобы Вашингтона на то, что этот закон ограничивает свободу слова американцев и создает дополнительные расходы для технологических компаний из США.
Как сообщили источники информагентства, чиновники Госдепа пока не приняли окончательного решения относительно санкций. И если такой шаг реализуют, скорее всего, это будут визовые ограничения.
Пока неизвестно, какие именно представители ЕС или отдельных стран-членов могут попасть под санкции, однако, как сообщили источники журналистов, на прошлой неделе американские чиновники уже обсуждали этот вопрос на внутренних встречах.
По информации Reuters, отношения администрации Трампа с Европейским союзом и без того остаются напряженными из-за угроз тарифов, сложных переговоров и критики Вашингтона относительно политики ЕС к американским IT-компаниям.
Представитель Госдепа не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможных ограничительных мерах.
"Мы с большой обеспокоенностью следим за усилением цензуры в Европе, но пока не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил он.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа рассматривает новые санкции против нефтяной промышленности РФ. Цель — заставить Москву согласиться на мирное соглашение с Украиной, используя экономическое давление.
