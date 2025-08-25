$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 9092 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 79297 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 57340 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 57704 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 177439 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 173434 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 67553 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66224 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 65798 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51467 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Трамп рассматривает санкции против чиновников Евросоюза: подробности

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Администрация Трампа рассматривает санкции против ЕС или еврочиновников из-за Акта о цифровых услугах. Вашингтон утверждает, что закон ограничивает свободу слова и создает расходы для американских техкомпаний.

Трамп рассматривает санкции против чиновников Евросоюза: подробности

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает введение санкций против Европейского Союза или отдельных еврочиновников, ответственных за внедрение Акта о цифровых услугах. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что причиной являются жалобы Вашингтона на то, что этот закон ограничивает свободу слова американцев и создает дополнительные расходы для технологических компаний из США.

Как сообщили источники информагентства, чиновники Госдепа пока не приняли окончательного решения относительно санкций. И если такой шаг реализуют, скорее всего, это будут визовые ограничения.

Пока неизвестно, какие именно представители ЕС или отдельных стран-членов могут попасть под санкции, однако, как сообщили источники журналистов, на прошлой неделе американские чиновники уже обсуждали этот вопрос на внутренних встречах.

США ввели санкции против судей Международного уголовного суда20.08.25, 17:55 • 154359 просмотров

По информации Reuters, отношения администрации Трампа с Европейским союзом и без того остаются напряженными из-за угроз тарифов, сложных переговоров и критики Вашингтона относительно политики ЕС к американским IT-компаниям.

Представитель Госдепа не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможных ограничительных мерах.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за усилением цензуры в Европе, но пока не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил он.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа рассматривает новые санкции против нефтяной промышленности РФ. Цель — заставить Москву согласиться на мирное соглашение с Украиной, используя экономическое давление.

ЕС на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, доходы от активов рф и 19-й пакет санкций - Politico25.08.25, 10:47 • 2840 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Нефть
Джей Ди Вэнс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина