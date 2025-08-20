США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Киев • УНН
США ввели санкции против четырех лиц Международного уголовного суда. Ограничения касаются судей и заместителей прокурора из-за расследования против граждан США и Израиля.
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, пишет УНН.
Детали
Под санкции попали судьи МУС Кимберли Прост и Николя Гийю, а также заместители прокурора МУС Назхат Шамим Хан и Маме Мандиае Ньянг.
"Эти лица являются иностранцами, которые непосредственно участвовали в деятельности Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия этих государств", – говорится в заявлении Госдепа США.
"Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную, злоупотребляющую полномочиями и угрожающую национальной безопасности США и Израиля", — отметил Рубио.
Санкции вводятся на основании указа президента Дональда Трампа.
