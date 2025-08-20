США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
США запровадили санкції проти чотирьох осіб Міжнародного кримінального суду. Обмеження стосуються суддів та заступників прокурора через розслідування проти громадян США та Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти двох суддів і двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Марко Рубіо, пише УНН.
Деталі
Під санкції потрапили судді МКС Кімберлі Прост та Ніколя Гію, а також заступники прокурора МКС Назхат Шамім Хан та Маме Мандіає Ньянг.
"Ці особи є іноземцями, які безпосередньо брали участь у діяльності Міжнародного кримінального суду з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян США або Ізраїлю без згоди цих держав", – йдеться у заяві Держдепу США.
"Вашингтон розглядає діяльність МКС як політизовану, таку, що зловживає повноваженнями та загрожує національній безпеці США та Ізраїлю", — зазначив Рубіо.
Санкції запроваджуються на підставі указу президента Дональда Трампа.
