Венс: у США ще "є багато карт у грі", щоб чинити тиск на росію

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа все ще розглядає можливість введення нових санкцій проти російської нафтової промисловості, аби змусити москву погодитися на мирну угоду з Україною, використовуючи економічний тиск як "карту впливу".

Про це він заявив в інтерв'ю 24 серпня, пише Washington Times передає УНН.

Деталі

Виступаючи в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, Венс заявив, що адміністрація США все ще оцінює, чи можуть бути необхідні нові економічні санкції для забезпечення угоди між росією та Україною.

Він не вдавався в подробиці, але віцепрезидент, схоже, мав на увазі можливість запровадження вторинних тарифів, спрямованих на експорт російської нафти та країни, які купують російське паливо, головним чином Китай та Індію, пише видання.

Аналітики вважають, що такий крок матиме значний економічний вплив на росію , але також може мати серйозні геополітичні наслідки, такі як погіршення відносин між США та Індією.

Після зустрічі Трампа з путіним та президентом України Володимиром Зеленським Венса запитали, чи зняла адміністрація з порядку денного нові санкції проти росії.

Ні, санкції не виключаються. Але ми прийматимемо ці рішення в кожному окремому випадку. Що, на нашу думку, насправді матиме правильний вплив, щоб залучити росіян до переговорів - сказав віцепрезидент.

Але знову ж таки, ми не контролюємо дії росії. Якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому. Однак ми вважаємо, що в нас все ще є багато вигідних карт. У президента Сполучених Штатів залишилося багато вигідних карт, щоб чинити тиск і спробувати завершити цей конфлікт, і саме це ми збираємося зробити – сказав Венс.

Трамп також зазначив, що нові санкції та вторинні мита залишаються життєздатними варіантами.

Доповнення

З грудня 2022 року разом із Європою США запровадили обмеження цін на російську нафту - не вище 60 доларів за барель. Транспортні та страхові компанії погоджуються обслуговувати нафту лише за цим лімітом.Попри обмеження, росія залишається прибутковою: у 2024 році доходи від експорту нафти склали близько 192 млрд доларів, що формує 30–50% федерального бюджету та частково фінансує армію. Основними покупцями сирої нафти стали Китай (47%) та Індія (38%).

Додатково

Росія збільшила прибутки завдяки "тіньовому флоту" - судам без страхування та ідентифікації, що перевозять нафту за цінами вище ліміту.

