Коли настане мир, не можна просто довіряти путіну, потрібні гарантії безпеки для України - Карні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що путіну не можна довіряти, і росію потрібно стримувати від загрози свободі України та Європи. Він наголосив на необхідності зміцнення ЗСУ та підтримці України.
російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане мир, то потрібно буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
Деталі
Ми знаємо, що путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжній мир й безпека потребують надійних гарантій безпеки для України
Він наголосив, що путін несе темряву й прагне імперії.
путін неодноразово порушував свої обіцянки від часів мінських домовленостей до сьогоднішнього дня. Він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. Але путіна можна спинити, російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим, тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим та згуртованим
Прем'єр Канади наголосив, що високо цінує лідерство Дональда Трампа у створенні можливостей для миру.
Я вітаю генерала Келлога тут сьогодні (в Києві - ред.). Та коли цей мир настане ми не зможемо просто довіряти, а натомість ми повинні стримувати та укріплювати. Ми повинні стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи зміцнюючи спроможності ЗСУ, які відважно боронять країну. Об'єднуючи сили "Коаліції охочих", вітаючи готовність Трампа розглянути шляхи підтримки довготривалого миру та безпеки для України та Європи у поєднанні із зусиллями "Коаліції охочих"
Він підкреслив, що коли мир прийде, потрібно посилити Україну, відбудувати міста, розширити галузі промисловості, розвинути ресурси.
Доповнення
Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями.