Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 1550 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 11712 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 12729 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 16664 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 54056 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 54494 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30111 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54211 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34543 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 36856 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.1м/с
51%
746мм
Популярные новости
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 12890 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 15889 просмотра
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рфVideo24 августа, 02:29 • 4100 просмотра
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресеньеPhoto24 августа, 03:58 • 4406 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 3252 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 16664 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 54056 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 33878 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 46728 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 35207 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марк Карни
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 36856 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 23419 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 24847 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27539 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 34307 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
ATACMS
Крылатая ракета
Евро

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что путину нельзя доверять, и россию нужно сдерживать от угрозы свободе Украины и Европы. Он подчеркнул необходимость укрепления ВСУ и поддержки Украины.

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни

российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

Детали

Мы знаем, что путину никогда нельзя доверять. Мы понимаем, что настоящий мир и безопасность требуют надежных гарантий безопасности для Украины

- подчеркнул Карни.

Он подчеркнул, что путин несет тьму и стремится к империи.

путин неоднократно нарушал свои обещания со времен минских договоренностей до сегодняшнего дня. Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Но путина можно остановить, российская экономика ослабевает. Он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным

- сказал Карни.

Премьер Канады подчеркнул, что высоко ценит лидерство Дональда Трампа в создании возможностей для мира.

Я приветствую генерала Келлога здесь сегодня (в Киеве - ред.). Но когда этот мир наступит, мы не сможем просто доверять, а вместо этого мы должны сдерживать и укреплять. Мы должны сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ, которые отважно защищают страну. Объединяя силы "Коалиции желающих", приветствуя готовность Трампа рассмотреть пути поддержки долговременного мира и безопасности для Украины и Европы в сочетании с усилиями "Коалиции желающих"

- сказал Карни.

Он подчеркнул, что когда мир придет, нужно усилить Украину, отстроить города, расширить отрасли промышленности, развить ресурсы.

Дополнение

Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Марк Карни
Кит Келлог
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Канада
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Киев