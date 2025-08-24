Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни

российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

Мы знаем, что путину никогда нельзя доверять. Мы понимаем, что настоящий мир и безопасность требуют надежных гарантий безопасности для Украины

Он подчеркнул, что путин несет тьму и стремится к империи.

путин неоднократно нарушал свои обещания со времен минских договоренностей до сегодняшнего дня. Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Но путина можно остановить, российская экономика ослабевает. Он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным