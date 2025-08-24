Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что путину нельзя доверять, и россию нужно сдерживать от угрозы свободе Украины и Европы. Он подчеркнул необходимость укрепления ВСУ и поддержки Украины.
российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.
Детали
Мы знаем, что путину никогда нельзя доверять. Мы понимаем, что настоящий мир и безопасность требуют надежных гарантий безопасности для Украины
Он подчеркнул, что путин несет тьму и стремится к империи.
путин неоднократно нарушал свои обещания со времен минских договоренностей до сегодняшнего дня. Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Но путина можно остановить, российская экономика ослабевает. Он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным
Премьер Канады подчеркнул, что высоко ценит лидерство Дональда Трампа в создании возможностей для мира.
Я приветствую генерала Келлога здесь сегодня (в Киеве - ред.). Но когда этот мир наступит, мы не сможем просто доверять, а вместо этого мы должны сдерживать и укреплять. Мы должны сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ, которые отважно защищают страну. Объединяя силы "Коалиции желающих", приветствуя готовность Трампа рассмотреть пути поддержки долговременного мира и безопасности для Украины и Европы в сочетании с усилиями "Коалиции желающих"
Он подчеркнул, что когда мир придет, нужно усилить Украину, отстроить города, расширить отрасли промышленности, развить ресурсы.
Дополнение
Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.