Вэнс: у США еще «есть много карт в игре», чтобы оказать давление на Россию

$41.220.00
47.980.00
ukenru
13:49 • 3020 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
10:46 • 11664 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 23021 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 21719 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 28044 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 64925 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 58594 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32144 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55506 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35016 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
70%
746мм
Популярные новости
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo24 августа, 09:09 • 11431 просмотра
Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться24 августа, 09:46 • 6504 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла24 августа, 09:59 • 12874 просмотра
Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни10:14 • 8310 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 10281 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 28042 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 64923 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 38760 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 52063 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 39694 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 40153 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 26128 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 27344 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 29978 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 36451 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Строительство
COVID-19
Евро

Вэнс: у США еще «есть много карт в игре», чтобы оказать давление на Россию

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа рассматривает новые санкции против нефтяной промышленности РФ. Цель — заставить Москву согласиться на мирное соглашение с Украиной, используя экономическое давление.

Вэнс: у США еще «есть много карт в игре», чтобы оказать давление на Россию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа все еще рассматривает возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, чтобы заставить Москву согласиться на мирное соглашение с Украиной, используя экономическое давление как "карту влияния".

Об этом он заявил в интервью 24 августа, пишет Washington Times, передает УНН.

Детали

Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Вэнс заявил, что администрация США все еще оценивает, могут ли быть необходимы новые экономические санкции для обеспечения соглашения между Россией и Украиной.

Он не вдавался в подробности, но вице-президент, похоже, имел в виду возможность введения вторичных тарифов, направленных на экспорт российской нефти и страны, которые покупают российское топливо, главным образом Китай и Индию, пишет издание.

Аналитики считают, что такой шаг будет иметь значительное экономическое влияние на Россию, но также может иметь серьезные геополитические последствия, такие как ухудшение отношений между США и Индией.

После встречи Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским Вэнса спросили, сняла ли администрация с повестки дня новые санкции против России.

Нет, санкции не исключаются. Но мы будем принимать эти решения в каждом отдельном случае. Что, по нашему мнению, действительно окажет правильное влияние, чтобы привлечь россиян к переговорам

- сказал вице-президент.

Но опять же, мы не контролируем действия России. Если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад. Однако мы считаем, что у нас все еще есть много выгодных карт. У президента Соединенных Штатов осталось много выгодных карт, чтобы оказать давление и попытаться завершить этот конфликт, и именно это мы собираемся сделать

– сказал Вэнс.

Трамп также отметил, что новые санкции и вторичные пошлины остаются жизнеспособными вариантами.

Дополнение

С декабря 2022 года вместе с Европой США ввели ограничения цен на российскую нефть - не выше 60 долларов за баррель. Транспортные и страховые компании соглашаются обслуживать нефть только по этому лимиту. Несмотря на ограничения, Россия остается прибыльной: в 2024 году доходы от экспорта нефти составили около 192 млрд долларов, что формирует 30–50% федерального бюджета и частично финансирует армию. Основными покупателями сырой нефти стали Китай (47%) и Индия (38%).

Дополнительно

Россия увеличила доходы благодаря "теневому флоту" - судам без страхования и идентификации, перевозящим нефть по ценам выше лимита.

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни24.08.25, 14:06 • 2402 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Нефть
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Индия
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина