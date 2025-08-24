Вэнс: у США еще «есть много карт в игре», чтобы оказать давление на Россию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа все еще рассматривает возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, чтобы заставить Москву согласиться на мирное соглашение с Украиной, используя экономическое давление как "карту влияния".

Об этом он заявил в интервью 24 августа, пишет Washington Times, передает УНН.

Детали

Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Вэнс заявил, что администрация США все еще оценивает, могут ли быть необходимы новые экономические санкции для обеспечения соглашения между Россией и Украиной.

Он не вдавался в подробности, но вице-президент, похоже, имел в виду возможность введения вторичных тарифов, направленных на экспорт российской нефти и страны, которые покупают российское топливо, главным образом Китай и Индию, пишет издание.

Аналитики считают, что такой шаг будет иметь значительное экономическое влияние на Россию, но также может иметь серьезные геополитические последствия, такие как ухудшение отношений между США и Индией.

После встречи Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским Вэнса спросили, сняла ли администрация с повестки дня новые санкции против России.

Нет, санкции не исключаются. Но мы будем принимать эти решения в каждом отдельном случае. Что, по нашему мнению, действительно окажет правильное влияние, чтобы привлечь россиян к переговорам - сказал вице-президент.

Но опять же, мы не контролируем действия России. Если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад. Однако мы считаем, что у нас все еще есть много выгодных карт. У президента Соединенных Штатов осталось много выгодных карт, чтобы оказать давление и попытаться завершить этот конфликт, и именно это мы собираемся сделать – сказал Вэнс.

Трамп также отметил, что новые санкции и вторичные пошлины остаются жизнеспособными вариантами.

Дополнение

С декабря 2022 года вместе с Европой США ввели ограничения цен на российскую нефть - не выше 60 долларов за баррель. Транспортные и страховые компании соглашаются обслуживать нефть только по этому лимиту. Несмотря на ограничения, Россия остается прибыльной: в 2024 году доходы от экспорта нефти составили около 192 млрд долларов, что формирует 30–50% федерального бюджета и частично финансирует армию. Основными покупателями сырой нефти стали Китай (47%) и Индия (38%).

Дополнительно

Россия увеличила доходы благодаря "теневому флоту" - судам без страхования и идентификации, перевозящим нефть по ценам выше лимита.

