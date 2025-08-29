ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз розробляє 19-й пакет санкцій проти РФ. Розглядаються варіанти обмежень у сферах енергетики, вторинних санкцій та фінансових послуг.
ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів, повідомила журналістам у п'ятницю голова дипломатії блоку Кая Каллас, прибувши на неформальну зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС в Копенгагені у Данії, пише УНН.
Ми працюємо над наступним пакетом, і, звичайно, на столі є кілька варіантів... найбільше їм зашкодять будь-які санкції щодо енергетики та всі вторинні санкції, які, як ви знаєте, запровадили американці, а також щодо фінансових послуг
Доповнюється...