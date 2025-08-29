ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
06:38 • 10110 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 9556 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 14892 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 39524 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 53079 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 125006 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 67218 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77232 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112484 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125879 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
62%
752мм
Популярнi новини
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпняPhoto28 серпня, 21:04 • 12437 перегляди
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 15815 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 13584 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 14426 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 11825 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 14892 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 39524 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 64507 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 125006 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 202449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Данія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 130322 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 160467 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 162467 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 152292 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 182774 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times
Шахед-136
Brent

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Європейський Союз розробляє 19-й пакет санкцій проти РФ. Розглядаються варіанти обмежень у сферах енергетики, вторинних санкцій та фінансових послуг.

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів, повідомила журналістам у п'ятницю голова дипломатії блоку Кая Каллас, прибувши на неформальну зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС в Копенгагені у Данії, пише УНН.

Ми працюємо над наступним пакетом, і, звичайно, на столі є кілька варіантів... найбільше їм зашкодять будь-які санкції щодо енергетики та всі вторинні санкції, які, як ви знаєте, запровадили американці, а також щодо фінансових послуг

- сказала Каллас.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Кая Каллас
Свіфт
Копенгаген
Європейський Союз
Данія