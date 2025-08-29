ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов - Каллас

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов, сообщила журналистам в пятницу глава дипломатии блока Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел и министров обороны ЕС в Копенгагене в Дании, пишет УНН.

Мы работаем над следующим пакетом, и, конечно, на столе есть несколько вариантов... больше всего им навредят любые санкции в отношении энергетики и все вторичные санкции, которые, как вы знаете, ввели американцы, а также финансовые услуги - сказала Каллас.

Дополняется...