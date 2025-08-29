ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов - Каллас

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 10220 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 9882 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 15092 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 39724 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 53181 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 125144 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 67266 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77249 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112511 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125913 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
62%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 16021 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 13788 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 14628 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 12021 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 4328 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 15089 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 39718 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 64588 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 125137 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 202539 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 130376 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 160515 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 162517 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 152338 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 182821 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов - Каллас

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Европейский Союз разрабатывает 19-й пакет санкций против РФ. Рассматриваются варианты ограничений в сферах энергетики, вторичных санкций и финансовых услуг.

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов - Каллас

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов, сообщила журналистам в пятницу глава дипломатии блока Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел и министров обороны ЕС в Копенгагене в Дании, пишет УНН.

Мы работаем над следующим пакетом, и, конечно, на столе есть несколько вариантов... больше всего им навредят любые санкции в отношении энергетики и все вторичные санкции, которые, как вы знаете, ввели американцы, а также финансовые услуги

- сказала Каллас.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Кайя Каллас
СВИФТ
Копенгаген
Европейский Союз
Дания