ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ - СМИ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 3072 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 13599 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 79356 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 55376 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 30036 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 51121 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 43078 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 44191 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 108352 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 113000 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
64%
753мм
Популярные новости
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 60796 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 60632 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 50200 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 27358 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 26579 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 26587 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 27365 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 79333 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 108347 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 96267 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto15:52 • 16875 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 50221 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 60652 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 60812 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 95280 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Financial Times

ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ - СМИ

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Европейский Союз рассматривает вторичные санкции, чтобы предотвратить помощь третьим странам России в обходе существующих мер. Обсуждается 19-й пакет санкций, сосредоточенный на похитителях украинских детей, и инструмент против обхода санкций.

ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ - СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы предотвратить помощь третьим странам России. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы предотвратить помощь третьим странам России в обходе существующих карательных мер блока против Москвы

- сообщают источники издания.

Отмечается, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, будет сосредоточен на российских похитителях украинских детей – вопросе, который вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме для обсуждения войны.

"Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене в конце этой недели и, как ожидается, обсудят ряд вариантов", - добавили источники.

Ожидается, что министры обсудят использование так называемого инструмента против обхода санкций, который был принят в 2023 году, но еще не применялся. Этот инструмент может запретить экспорт, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые способствуют обходу санкций Россией.

"Министры также рассматривают возможность введения дополнительных санкций, направленных против нефтегазового и финансового секторов России, а также дальнейших ограничений на импорт и экспорт российских товаров. Эти обсуждения состоятся в неформальном формате и не будут конкретно сосредоточены на новом пакете санкций", - отмечает издание.

Напомним

Глава Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира.

Павел Башинский

Новости Мира
Роберта Метсола
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Копенгаген
Европейский Союз