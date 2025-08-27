ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ - СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы предотвратить помощь третьим странам России. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Отмечается, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, будет сосредоточен на российских похитителях украинских детей – вопросе, который вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме для обсуждения войны.

"Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене в конце этой недели и, как ожидается, обсудят ряд вариантов", - добавили источники.

Ожидается, что министры обсудят использование так называемого инструмента против обхода санкций, который был принят в 2023 году, но еще не применялся. Этот инструмент может запретить экспорт, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые способствуют обходу санкций Россией.

"Министры также рассматривают возможность введения дополнительных санкций, направленных против нефтегазового и финансового секторов России, а также дальнейших ограничений на импорт и экспорт российских товаров. Эти обсуждения состоятся в неформальном формате и не будут конкретно сосредоточены на новом пакете санкций", - отмечает издание.

