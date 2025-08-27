ЄС розглядає можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають рф - ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам росії. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Європейський Союз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам росії в обході існуючих каральних заходів блоку проти москви - повідомляють джерела видання.

Зазначається, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, як очікується, буде зосереджений на російських викрадачах українських дітей – питанні, яке викликало резонанс у президента США Дональда Трампа, коли він востаннє зустрічався з європейськими лідерами в Білому домі для обговорення війни.

"Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Копенгагені наприкінці цього тижня і, як очікується, обговорять низку варіантів", - додали джерела.

Очікується, що міністри обговорять використання так званого інструменту проти обходу санкцій, який був прийнятий у 2023 році, але ще не застосовувався. Цей інструмент може заборонити експорт, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які сприяють обходу санкцій росією.

"Міністри також розглядають можливість введення додаткових санкцій, спрямованих проти нафтогазового та фінансового секторів росії, а також подальших обмежень на імпорт та експорт російських товарів. Ці обговорення відбудуться в неформальному форматі і не будуть конкретно зосереджені на новому пакеті санкцій", - зазначає видання.



