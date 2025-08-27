ЄС розглядає можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають рф - ЗМІ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 3224 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 13869 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 80541 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 56004 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 30604 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 51645 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 43387 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 44365 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 108981 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 113766 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
64%
753мм
Популярнi новини
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 103598 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 60796 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 60632 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 50200 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 27358 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 27250 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 28059 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 80556 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 104730 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 108990 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 17230 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 51137 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 61563 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 61687 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 96071 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Financial Times

ЄС розглядає можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Європейський Союз розглядає вторинні санкції, щоб запобігти допомозі третім країнам росії в обході існуючих заходів. Обговорюється 19-й пакет санкцій, зосереджений на викрадачах українських дітей, та інструмент проти обходу санкцій.

ЄС розглядає можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають рф - ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам росії. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Європейський Союз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам росії в обході існуючих каральних заходів блоку проти москви

- повідомляють джерела видання.

Зазначається, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, як очікується, буде зосереджений на російських викрадачах українських дітей – питанні, яке викликало резонанс у президента США Дональда Трампа, коли він востаннє зустрічався з європейськими лідерами в Білому домі для обговорення війни.

"Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Копенгагені наприкінці цього тижня і, як очікується, обговорять низку варіантів", - додали джерела.

Очікується, що міністри обговорять використання так званого інструменту проти обходу санкцій, який був прийнятий у 2023 році, але ще не застосовувався. Цей інструмент може заборонити експорт, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які сприяють обходу санкцій росією.

"Міністри також розглядають можливість введення додаткових санкцій, спрямованих проти нафтогазового та фінансового секторів росії, а також подальших обмежень на імпорт та експорт російських товарів. Ці обговорення відбудуться в неформальному форматі і не будуть конкретно зосереджені на новому пакеті санкцій", - зазначає видання.

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила надію на завершення війни в Україні. Водночас вона закликала бути готовими ввести нові санкції проти росії у разі відсутності миру.

Павло Башинський

Новини Світу
Роберта Мецола
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Копенгаген
Європейський Союз