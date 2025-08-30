Можливо, ми щось зробимо: Трамп про гарантії безпеки для України

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 3844 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 15487 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 34539 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 49565 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 68801 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 202238 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 93546 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 77389 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 95054 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 287235 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
42%
747мм
Популярнi новини
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto30 серпня, 08:35 • 33932 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1630 серпня, 09:00 • 31561 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30 серпня, 09:59 • 38317 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 48484 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела13:31 • 10721 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 48598 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 191502 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 196260 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 287240 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 239055 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 90260 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 223483 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 247791 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 245759 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 227087 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Су-27
Ракетна система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

Можливо, ми щось зробимо: Трамп про гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США не відправлятимуть війська в Україну, але готові надати гарантії безпеки, включаючи повітряну підтримку.

Можливо, ми щось зробимо: Трамп про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп повторив свою позицію, що не буде відправляти американські війська в Україну, але виступив за гарантії безпеки для Києва. Про це повідомляє Daily Caller, пише УНН.

Деталі

На питання, чи США розглядають можливість відправки американських солдатів, Дональд Трамп відповів заперечно. Водночас він сказав, що готовий допомогти з гарантіями, навіть якщо це потребуватиме повітряної підтримки.

Можливо, ми щось зробимо. Дивіться, я хотів би, щоб це питання вирішилося. Це не наші солдати, але щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей, здебільшого молодих. Якщо я зможу це зупинити, і при цьому раз у раз літатиме наш літак, то, переважно, цим будуть займатися європейці, але ми… ми б їм допомогли. Вони, знаєте, певною мірою цього потребують, і ми допомогли б, якби вдалося чогось досягти

- заявив президент США.

Також в інтерв'ю американський президент зазначив, що хоч двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може не бути, тристоронні переговори, за участі самого Дональда Трампа, мають відбутися.

Нагадаємо

Дональд Трамп вважає малоймовірною зустріч путіна та Зеленського. Він порівняв ситуацію з дітьми на майданчику, які спершу б'ються, а потім радіють зупинці.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ