Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили результаты работы "Коалиции желающих", а также отметили - разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине, передает УНН.

