Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих". Лидеры разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили результаты работы "Коалиции желающих", а также отметили - разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине, передает УНН.
... разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы проделали с президентом Зеленским и нашими партнерами из Коалиции желающих в прошлый четверг в Париже
По словам Макрона, "Индия и Франция разделяют одинаковую решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине".
Опираясь на нашу дружбу и наше стратегическое партнерство, мы будем продолжать двигаться вперед вместе, чтобы проложить этот путь к миру
Напомним
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил поддержку мирного урегулирования войны в Украине во время разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двустороннее партнерство и пути углубления сотрудничества.