Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих". Лидеры разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине.

Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили результаты работы "Коалиции желающих", а также отметили - разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине, передает УНН.

... разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы проделали с президентом Зеленским и нашими партнерами из Коалиции желающих в прошлый четверг в Париже 

- сообщил президент Франции.

По словам Макрона, "Индия и Франция разделяют одинаковую решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине".

Опираясь на нашу дружбу и наше стратегическое партнерство, мы будем продолжать двигаться вперед вместе, чтобы проложить этот путь к миру 

- резюмировал президент Франции.

Урсула фон дер Ляйен призывает Индию к более активной роли в прекращении российской агрессии

Напомним

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил поддержку мирного урегулирования войны в Украине во время разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двустороннее партнерство и пути углубления сотрудничества.

Антонина Туманова

