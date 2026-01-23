Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters

Indian Oil Corp, ведущий нефтеперерабатывающий завод Индии, приобрел 7 миллионов баррелей нефти, в том числе у бразильской Petrobras, для загрузки в марте, чтобы заменить российскую нефть, со ссылкой на два торговых источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, пишет издание, пересматривают свои стратегии, чтобы отказаться от ведущего поставщика России и увеличить импорт с Ближнего Востока, что может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами по снижению пошлин.

Нефтеперерабатывающий завод приобрел 1 миллион баррелей сорта Murban из Абу-Даби у Shell и 2 миллиона баррелей Upper Zakum у трейдера Mercuria, сообщили источники. IOC также приобрела по 1 миллиону баррелей ангольской нефти Hungo и Clove у Exxon, добавили они.

IOC также приобрела 2 миллиона баррелей бразильской нефти Buzios у Petrobras по своему факультативному контракту, который обеспечивает гибкость для заключения сделки на взаимосогласованных условиях, сообщили источники.

Детали цен не были сразу доступны. Покупатели и продавцы нефти обычно не комментируют такие сделки из-за соглашений о конфиденциальности.

Импорт российской нефти в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года, тогда как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума, как показали торговые данные.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после начала войны в Украине в 2022 году, но нефтеперерабатывающие заводы в стране сократили закупки российской нефти после ужесточения санкций Запада в отношении ведущих российских производителей в октябре.

В прошлом месяце IOC приобрела свою первую колумбийскую нефть по опциональному соглашению о поставках с государственной нефтяной компанией Ecopetrol и впервые приобрела эквадорскую сырую нефть Oriente.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти