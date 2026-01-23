Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters

$43.170.01
50.520.15
ukenru
14:53 • 192 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 5362 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 14046 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 35047 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 18751 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 21327 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 29100 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66649 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33871 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31469 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 91971 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 49890 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 37060 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13591 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13153 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 35048 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66650 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 63688 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 66483 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 76773 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Метте Фредериксен
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13166 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13604 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 34162 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49707 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44584 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Железный купол

Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Indian Oil Corp приобрела 7 миллионов баррелей нефти для загрузки в марте, включая бразильскую нефть от Petrobras. Это шаг к отказу от российской нефти и увеличению импорта с Ближнего Востока.

Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters

Indian Oil Corp, ведущий нефтеперерабатывающий завод Индии, приобрел 7 миллионов баррелей нефти, в том числе у бразильской Petrobras, для загрузки в марте, чтобы заменить российскую нефть, со ссылкой на два торговых источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, пишет издание, пересматривают свои стратегии, чтобы отказаться от ведущего поставщика России и увеличить импорт с Ближнего Востока, что может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами по снижению пошлин.

Нефтеперерабатывающий завод приобрел 1 миллион баррелей сорта Murban из Абу-Даби у Shell и 2 миллиона баррелей Upper Zakum у трейдера Mercuria, сообщили источники. IOC также приобрела по 1 миллиону баррелей ангольской нефти Hungo и Clove у Exxon, добавили они.

IOC также приобрела 2 миллиона баррелей бразильской нефти Buzios у Petrobras по своему факультативному контракту, который обеспечивает гибкость для заключения сделки на взаимосогласованных условиях, сообщили источники.

Детали цен не были сразу доступны. Покупатели и продавцы нефти обычно не комментируют такие сделки из-за соглашений о конфиденциальности.

Импорт российской нефти в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года, тогда как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума, как показали торговые данные.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после начала войны в Украине в 2022 году, но нефтеперерабатывающие заводы в стране сократили закупки российской нефти после ужесточения санкций Запада в отношении ведущих российских производителей в октябре.

В прошлом месяце IOC приобрела свою первую колумбийскую нефть по опциональному соглашению о поставках с государственной нефтяной компанией Ecopetrol и впервые приобрела эквадорскую сырую нефть Oriente.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти07.01.26, 02:42 • 4555 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
ОПЕК
Reuters
Дели
Бразилия
Индия
Соединённые Штаты
Украина