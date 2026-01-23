Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters

Indian Oil Corp, провідний нафтопереробний завод Індії, придбав 7 мільйонів барелів нафти, зокрема у бразильської Petrobras, для завантаження у березні, щоб замінити російську нафту, з посиланням на два торгові джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індійські нафтопереробні заводи, пише видання, переглядають свої стратегії, щоб відмовитися від провідного постачальника росії та збільшити імпорт з Близького Сходу, що може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами щодо зниження мит.

Нафтопереробний завод придбав 1 мільйон барелів сорту Murban з Абу-Дабі у Shell та 2 мільйони барелів Upper Zakum у трейдера Mercuria, повідомили джерела. IOC також придбала по 1 мільйону барелів ангольської нафти Hungo та Clove у Exxon, додали вони.

IOC також придбала 2 мільйони барелів бразильської нафти Buzios у Petrobras за своїм факультативним контрактом, який забезпечує гнучкість для укладення угоди на взаємоузгоджених умовах, повідомили джерела.

Деталі цін не були одразу доступні. Покупці та продавці нафти зазвичай не коментують такі угоди через угоди про конфіденційність.

Імпорт російської нафти до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму, як показали торговельні дані.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після початку війни в Україні у 2022 році, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення санкцій Заходу щодо провідних російських виробників у жовтні.

Минулого місяця IOC придбала свою першу колумбійську нафту за опціональною угодою про постачання з державною нафтовою компанією Ecopetrol та вперше придбала еквадорську сиру нафту Oriente.

