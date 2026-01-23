Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters

$43.170.01
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 5286 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
12:48 • 14001 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 34958 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
11:40 • 18722 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
11:04 • 21298 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29061 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
23 січня, 08:04 • 66609 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33862 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31464 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 91281 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 49791 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 36917 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13505 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13056 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 34958 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 66609 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 63657 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 66454 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:29 • 76745 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13142 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13581 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34150 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49696 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44574 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Залізний купол

Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Indian Oil Corp придбала 7 мільйонів барелів нафти для завантаження у березні, включаючи бразильську нафту від Petrobras. Це крок до відмови від російської нафти та збільшення імпорту з Близького Сходу.

Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters

Indian Oil Corp, провідний нафтопереробний завод Індії, придбав 7 мільйонів барелів нафти, зокрема у бразильської Petrobras, для завантаження у березні, щоб замінити російську нафту, з посиланням на два торгові джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індійські нафтопереробні заводи, пише видання, переглядають свої стратегії, щоб відмовитися від провідного постачальника росії та збільшити імпорт з Близького Сходу, що може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами щодо зниження мит.

Нафтопереробний завод придбав 1 мільйон барелів сорту Murban з Абу-Дабі у Shell та 2 мільйони барелів Upper Zakum у трейдера Mercuria, повідомили джерела. IOC також придбала по 1 мільйону барелів ангольської нафти Hungo та Clove у Exxon, додали вони.

IOC також придбала 2 мільйони барелів бразильської нафти Buzios у Petrobras за своїм факультативним контрактом, який забезпечує гнучкість для укладення угоди на взаємоузгоджених умовах, повідомили джерела.

Деталі цін не були одразу доступні. Покупці та продавці нафти зазвичай не коментують такі угоди через угоди про конфіденційність.

Імпорт російської нафти до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму, як показали торговельні дані.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після початку війни в Україні у 2022 році, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення санкцій Заходу щодо провідних російських виробників у жовтні.

Минулого місяця IOC придбала свою першу колумбійську нафту за опціональною угодою про постачання з державною нафтовою компанією Ecopetrol та вперше придбала еквадорську сиру нафту Oriente.

Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти07.01.26, 02:42 • 4555 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
ОПЕК
Reuters
Делі
Бразилія
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна