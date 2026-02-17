$43.170.07
Макрон прилетел к Моди в Индию, сфокусированным на сделке по истребителям

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневный визит в Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Главные темы обсуждений – сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и потенциальный контракт на поставку 114 истребителей Dassault Rafale.

Макрон прилетел к Моди в Индию, сфокусированным на сделке по истребителям

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во вторник в Мумбаи, начиная свой трехдневный визит в Индию, посвященный сотрудничеству в области искусственного интеллекта и потенциальной многомиллиардной сделке по истребителям, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Франция стремится расширить свое военное партнерство с Нью-Дели, и ожидается обсуждение возможного контракта на поставку 114 дополнительных французских истребителей Dassault Rafale.

Моди в заявлении в социальных сетях, адресованном своему "дорогому другу" Макрону, после начала поездки со своей женой Брижит в финансовую столицу Индии, сказал, что он с нетерпением ждет "продвижения наших двусторонних связей на новый уровень".

Моди, который встретится с Макроном позже во вторник днем, сказал, что он "уверен, что наши обсуждения еще больше укрепят сотрудничество".

Макрон, который совершает свой четвертый визит в Индию с момента вступления в должность в 2017 году, начал свой визит во вторник с программы, включающей чествование жертв терактов в Мумбаи 2008 года и встречи со звездами Болливуда, в том числе с Шабаной Азми и Маноджем Баджпаи.

Он также назвал Моди своим "дорогим другом" в посте в X, заявив, что они "пойдут еще дальше" в сотрудничестве.

Визит происходит после подтверждения Нью-Дели на прошлой неделе намерения разместить крупный заказ на истребители Rafale, а также подписания в январе знакового соглашения о свободной торговле между Индией и Европейским Союзом.

Макрон посетит Нью-Дели для участия в саммите по искусственному интеллекту в среду и четверг.

В течение последнего десятилетия Нью-Дели стремился уменьшить свою зависимость от России, своего традиционного основного поставщика военной техники, обращаясь к другим странам и одновременно наращивая внутреннее производство.

В заявлении Министерства обороны Индии, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что предлагаемая закупка истребителей Rafale одобрена, при этом "большая часть" из них будет произведена в Индии.

Кристоф Жаффрело, специалист по Индии из Центра международных исследований Sciences Po в Париже, назвал потенциальную сделку на 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов) по закупке 114 истребителей Rafale "контрактом века".

В случае завершения операции эти истребители дополнят 62 истребителя Rafale, уже приобретенные Индией.

Премьер-министр Франции выразил оптимизм относительно возможности достижения, как он выразился, "исторической" сделки.

Во вторник Моди и Макрон в режиме видеоконференции торжественно откроют первую в Индии линию окончательной сборки вертолетов, совместное предприятие индийской группы компаний Tata и Airbus.

Завод в Вемагали, в южном штате Карнатака, недалеко от технологического центра Бангалора, будет производить Airbus H125, однопромышленный вертолет компании, который больше всего продается.

За последнее десятилетие Франция стала одним из важнейших партнеров Индии в области обороны и экономики.

"Во время этого визита мы стремимся еще больше укрепить сотрудничество" с Индией и "диверсифицировать" экономические и торговые партнерские отношения Франции, говорится в заявлении администрации Макрона.

Индия, самая густонаселенная страна в мире с населением 1,4 миллиарда человек, находится на пути к тому, чтобы стать четвертой по величине экономикой в мире.

Ожидается, что на переговорах на этой неделе также будут обсуждаться вопросы глобальной экономической неопределенности, вызванной таможенной политикой при президенте США Дональде Трампе, а также влияния Китая в регионе.

Двусторонняя торговля между Францией и Индией, в значительной степени обусловленная оборонной и аэрокосмической отраслями - коммерческий флот Индии включает значительное количество самолетов Airbus - составляет около 15 миллиардов евро (18 миллиардов долларов) в год. Французские прямые иностранные инвестиции в Индию составляют почти 13 миллиардов евро (15 миллиардов долларов).

Лидеры обеих стран также будут стремиться к укреплению тесных личных связей.

"Похоже, между ними существует хорошая "химия", хорошие личные отношения", - сказал Жаффрело.

Одним из чувствительных вопросов остается Украина: Индия не осудила вторжение России в 2022 году и продолжает закупать нефть у Москвы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить закупку, хотя это официально не подтверждено Нью-Дели.

"Если индийцы перестанут покупать российскую нефть, их не будут обвинять за воздержание от голосования в ООН", - добавил Жаффрело.

Сокращение пошлин в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти: Индия анонсировала подписание торгового соглашения с США в марте05.02.26, 14:53 • 4462 просмотра

Юлия Шрамко

