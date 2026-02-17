$43.170.07
Ексклюзив
08:25
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетики
04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
Макрон прилетів до Моді в Індію сфокусованим на угоду щодо винищувачів

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2086 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденний візит до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Головні теми обговорень – співпраця у сфері штучного інтелекту та потенційний контракт на постачання 114 винищувачів Dassault Rafale.

Макрон прилетів до Моді в Індію сфокусованим на угоду щодо винищувачів

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у вівторок у Мумбаї, починаючи свій триденний візит до Індії, присвячений співпраці в галузі штучного інтелекту та потенційній багатомільярдній угоді щодо винищувачів, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Франція прагне розширити своє військове партнерство з Нью-Делі, і очікується обговорення можливого контракту на постачання 114 додаткових французьких винищувачів Dassault Rafale.

Моді в заяві в соціальних мережах, адресованій своєму "дорогому другу" Макрону, після початку поїздки зі своєю дружиною Бріжит до фінансової столиці Індії, сказав, що він з нетерпінням чекає на "просування наших двосторонніх зв'язків на новий рівень".

Моді, який зустрінеться з Макроном пізніше у вівторок вдень, сказав, що він "впевнений, що наші обговорення ще більше зміцнять співпрацю".

Макрон, який здійснює свій четвертий візит до Індії з моменту вступу на посаду у 2017 році, розпочав свій візит у вівторок із програми, що включає вшанування жертв терактів у Мумбаї 2008 року та зустрічі з зірками Боллівуду, у тому числі з Шабаною Азмі та Маноджем Баджпаї.

Він також назвав Моді своїм "дорогим другом" у пості у X, заявивши, що вони "підуть ще далі" у співпраці.

Візит відбувається після підтвердження Нью-Делі минулого тижня наміру розмістити велике замовлення на винищувачі Rafale, а також підписання у січні знакової угоди про вільну торгівлю між Індією та Європейським Союзом.

Макрон відвідає Нью-Делі для участі у саміті зі штучного інтелекту у середу та четвер.

Протягом останнього десятиліття Нью-Делі прагнув зменшити свою залежність від росії, свого традиційного основного постачальника військової техніки, звертаючись до інших країн і водночас нарощуючи внутрішнє виробництво.

У заяві Міністерства оборони Індії, опублікованій минулого тижня, говорилося, що запропонована закупівля винищувачів Rafale схвалена, при цьому "велику частину" з них буде вироблено в Індії.

Крістоф Жаффрело, фахівець з Індії з Центру міжнародних досліджень Sciences Po у Парижі, назвав потенційну угоду на 30 мільярдів євро (35 мільярдів доларів) із закупівлі 114 винищувачів Rafale "контрактом століття".

У разі завершення операції ці винищувачі доповнять 62 винищувачі Rafale, вже придбані Індією.

Прем'єр-міністр Франції висловив оптимізм щодо можливості досягнення, як він висловився, "історичної" угоди.

У вівторок Моді та Макрон у режимі відеоконференції урочисто відкриють першу в Індії лінію остаточного складання вертольотів, спільне підприємство індійської групи компаній Tata та Airbus.

Завод у Вемагалі, в південному штаті Карнатака, недалеко від технологічного центру Бангалора, буде виробляти Airbus H125, однопромисловий вертоліт компанії, що найбільше продається.

За останнє десятиліття Франція стала одним із найважливіших партнерів Індії у галузі оборони та економіки.

"Під час цього візиту ми прагнемо ще більше зміцнити співпрацю" з Індією та "диверсифікувати" економічні та торговельні партнерські відносини Франції, ідеться у заяві адміністрації Макрона.

Індія, найгустонаселеніша країна у світі з населенням 1,4 мільярда людей, знаходиться на шляху до того, щоб стати четвертою за величиною економікою у світі.

Очікується, що на переговорах цього тижня також обговорюватимуться питання глобальної економічної невизначеності, викликаної митною політикою за президента США Дональда Трампа, а також впливу Китаю в регіоні.

Двостороння торгівля між Францією та Індією, значною мірою обумовлена ​​оборонною та аерокосмічною галузями - комерційний флот Індії включає значну кількість літаків Airbus - становить близько 15 мільярдів євро (18 мільярдів доларів) на рік. Французькі прямі іноземні інвестиції до Індії становлять майже 13 мільярдів євро (15 мільярдів доларів).

Лідери обох країн також прагнутимуть зміцнення тісних особистих зв'язків.

"Схоже, між ними існує хороша "хімія", хороші особисті відносини", - сказав Жаффрело.

Одним із чутливих питань залишається Україна: Індія не засудила вторгнення росії у 2022 році і продовжує закуповувати нафту у москви.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія зобов'язалася припинити закупівлю, хоча це офіційно не підтверджено Нью-Делі.

"Якщо індійці перестануть купувати російську нафту, їх не звинувачуватимуть за утримання від голосування в ООН", - додав Жаффрело.

Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні05.02.26, 14:53 • 4466 переглядiв

Юлія Шрамко

