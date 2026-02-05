Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні
Київ • УНН
Індія та США планують підписати торговельну угоду в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари. Індія купить американських товарів на $500 мільярдів, включаючи літаки Boeing.
Індія та США очікують підписання офіційної торговельної угоди в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари, заявив у четвер міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, оприлюднивши перший офіційний графік угоди, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Дві країни опублікують спільну заяву протягом 4-5 днів, після чого Вашингтон знизить мита на індійський експорт з 50% до 18%. Індія, своєю чергою, протягом наступних п'яти років купить американських товарів на суму близько 500 мільярдів доларів, включаючи літаки Boeing на суму 70-80 мільярдів доларів, сказав Гоял.
Згідно з угодою, оголошеною в понеділок, президент США Дональд Трамп скорочує мита США на індійські товари в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти, зниження мит та придбання американських товарів на суму 500 мільярдів доларів.
"Формальна угода щодо цієї угоди займе 30-45 днів і буде підписана в березні", - сказав Гоял журналістам у Нью-Делі.
Гоял сказав, що Індія збільшить закупівлі енергії, літаків та чіпів у Сполучених Штатах. Він додав, що замовлення на літаки, розміщені або готові до розміщення, разом з двигунами та іншими деталями, становитимуть близько 100 мільярдів доларів.
Минулого місяця авіакомпанія Air India, що належить Tata Group, заявила, що має майже 200 літаків, замовлених у американського виробника літаків Boeing, тоді як інша, менша авіакомпанія, Akasa Air, заявила, що має замовлення на 226 літаків Boeing 737 MAX.
Індійські акції зросли після оголошення у понеділок про угоду між Індією та США, оскільки угода усунула невизначеність щодо майбутнього відносин між двома союзниками.
Однак головна опозиційна партія Індії тисне на уряд, щоб той надав подробиці щодо угоди, оскільки існує занепокоєння щодо того, наскільки відкритим став сільськогосподарський сектор.
У вівторок офіційні особи з обох сторін заявили, що Індія надасть Сполученим Штатам дещо обмежений доступ до свого ринку сільськогосподарської продукції, але збереже ключові захисні механізми.
