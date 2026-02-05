Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні

$43.170.02
10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей
5 лютого, 03:05
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб
5 лютого, 04:49
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає
5 лютого, 05:01
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі
5 лютого, 05:37
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
07:12
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05
Ексклюзив
10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
4 лютого, 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення
4 лютого, 18:16
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок
4 лютого, 17:19
Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Індія та США планують підписати торговельну угоду в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари. Індія купить американських товарів на $500 мільярдів, включаючи літаки Boeing.

Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні

Індія та США очікують підписання офіційної торговельної угоди в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари, заявив у четвер міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, оприлюднивши перший офіційний графік угоди, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дві країни опублікують спільну заяву протягом 4-5 днів, після чого Вашингтон знизить мита на індійський експорт з 50% до 18%. Індія, своєю чергою, протягом наступних п'яти років купить американських товарів на суму близько 500 мільярдів доларів, включаючи літаки Boeing на суму 70-80 мільярдів доларів, сказав Гоял.

Згідно з угодою, оголошеною в понеділок, президент США Дональд Трамп скорочує мита США на індійські товари в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти, зниження мит та придбання американських товарів на суму 500 мільярдів доларів.

"Формальна угода щодо цієї угоди займе 30-45 днів і буде підписана в березні", - сказав Гоял журналістам у Нью-Делі.

Гоял сказав, що Індія збільшить закупівлі енергії, літаків та чіпів у Сполучених Штатах. Він додав, що замовлення на літаки, розміщені або готові до розміщення, разом з двигунами та іншими деталями, становитимуть близько 100 мільярдів доларів.

Минулого місяця авіакомпанія Air India, що належить Tata Group, заявила, що має майже 200 літаків, замовлених у американського виробника літаків Boeing, тоді як інша, менша авіакомпанія, Akasa Air, заявила, що має замовлення на 226 літаків Boeing 737 MAX.

Індійські акції зросли після оголошення у понеділок про угоду між Індією та США, оскільки угода усунула невизначеність щодо майбутнього відносин між двома союзниками.

Однак головна опозиційна партія Індії тисне на уряд, щоб той надав подробиці щодо угоди, оскільки існує занепокоєння щодо того, наскільки відкритим став сільськогосподарський сектор.

У вівторок офіційні особи з обох сторін заявили, що Індія надасть Сполученим Штатам дещо обмежений доступ до свого ринку сільськогосподарської продукції, але збереже ключові захисні механізми.

Індії пропонують рекордні знижки на російську нафту, це перевіряє її реакцію на угоду з США - Bloomberg
04.02.26, 15:37

Юлія Шрамко

