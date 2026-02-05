$43.170.02
ukenru
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Сокращение пошлин в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти: Индия анонсировала подписание торгового соглашения с США в марте

Киев • УНН

Индия и США планируют подписать торговое соглашение в марте, после чего Нью-Дели снизит пошлины на американские товары. Индия купит американских товаров на $500 миллиардов, включая самолеты Boeing.

Сокращение пошлин в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти: Индия анонсировала подписание торгового соглашения с США в марте

Индия и США ожидают подписания официального торгового соглашения в марте, после чего Нью-Дели снизит пошлины на американские товары, заявил в четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял, обнародовав первый официальный график соглашения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Две страны опубликуют совместное заявление в течение 4-5 дней, после чего Вашингтон снизит пошлины на индийский экспорт с 50% до 18%. Индия, в свою очередь, в течение следующих пяти лет купит американских товаров на сумму около 500 миллиардов долларов, включая самолеты Boeing на сумму 70-80 миллиардов долларов, сказал Гоял.

Согласно соглашению, объявленному в понедельник, президент США Дональд Трамп сокращает пошлины США на индийские товары в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти, снижение пошлин и приобретение американских товаров на сумму 500 миллиардов долларов.

"Формальное соглашение по этой сделке займет 30-45 дней и будет подписано в марте", - сказал Гоял журналистам в Нью-Дели.

Гоял сказал, что Индия увеличит закупки энергии, самолетов и чипов у Соединенных Штатов. Он добавил, что заказы на самолеты, размещенные или готовые к размещению, вместе с двигателями и другими деталями, составят около 100 миллиардов долларов.

В прошлом месяце авиакомпания Air India, принадлежащая Tata Group, заявила, что имеет почти 200 самолетов, заказанных у американского производителя самолетов Boeing, тогда как другая, меньшая авиакомпания, Akasa Air, заявила, что имеет заказы на 226 самолетов Boeing 737 MAX.

Индийские акции выросли после объявления в понедельник о соглашении между Индией и США, поскольку сделка устранила неопределенность относительно будущего отношений между двумя союзниками.

Однако главная оппозиционная партия Индии давит на правительство, чтобы оно предоставило подробности относительно соглашения, поскольку существует обеспокоенность относительно того, насколько открытым стал сельскохозяйственный сектор.

Во вторник официальные лица с обеих сторон заявили, что Индия предоставит Соединенным Штатам несколько ограниченный доступ к своему рынку сельскохозяйственной продукции, но сохранит ключевые защитные механизмы.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Boeing 737 MAX
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты