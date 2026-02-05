Сокращение пошлин в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти: Индия анонсировала подписание торгового соглашения с США в марте

Индия и США ожидают подписания официального торгового соглашения в марте, после чего Нью-Дели снизит пошлины на американские товары, заявил в четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял, обнародовав первый официальный график соглашения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Две страны опубликуют совместное заявление в течение 4-5 дней, после чего Вашингтон снизит пошлины на индийский экспорт с 50% до 18%. Индия, в свою очередь, в течение следующих пяти лет купит американских товаров на сумму около 500 миллиардов долларов, включая самолеты Boeing на сумму 70-80 миллиардов долларов, сказал Гоял.

Согласно соглашению, объявленному в понедельник, президент США Дональд Трамп сокращает пошлины США на индийские товары в обмен на прекращение Нью-Дели закупок российской нефти, снижение пошлин и приобретение американских товаров на сумму 500 миллиардов долларов.

"Формальное соглашение по этой сделке займет 30-45 дней и будет подписано в марте", - сказал Гоял журналистам в Нью-Дели.

Гоял сказал, что Индия увеличит закупки энергии, самолетов и чипов у Соединенных Штатов. Он добавил, что заказы на самолеты, размещенные или готовые к размещению, вместе с двигателями и другими деталями, составят около 100 миллиардов долларов.

В прошлом месяце авиакомпания Air India, принадлежащая Tata Group, заявила, что имеет почти 200 самолетов, заказанных у американского производителя самолетов Boeing, тогда как другая, меньшая авиакомпания, Akasa Air, заявила, что имеет заказы на 226 самолетов Boeing 737 MAX.

Индийские акции выросли после объявления в понедельник о соглашении между Индией и США, поскольку сделка устранила неопределенность относительно будущего отношений между двумя союзниками.

Однако главная оппозиционная партия Индии давит на правительство, чтобы оно предоставило подробности относительно соглашения, поскольку существует обеспокоенность относительно того, насколько открытым стал сельскохозяйственный сектор.

Во вторник официальные лица с обеих сторон заявили, что Индия предоставит Соединенным Штатам несколько ограниченный доступ к своему рынку сельскохозяйственной продукции, но сохранит ключевые защитные механизмы.

Индии предлагают рекордные скидки на российскую нефть, это проверяет ее реакцию на соглашение с США - Bloomberg